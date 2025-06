Real Brasília impõe lei da ex, vence Grêmio e se distancia do Z-2

O Real Brasília transformou o Estádio Defelê em palco de alívio e esperança na manhã deste sábado (14/6). Diante do Grêmio, a equipe candanga venceu por 2 x 1, somou três pontos valiosos e deu um passo importante para escapar do rebaixamento na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino.

O jogo começou equilibrado, com o Grêmio tentando impor o ritmo, mas com dificuldades para furar a bem armada defesa do Real. As donas da casa foram pacientes e abriram o placar aos 41 minutos da primeira etapa. Dani Silva recebeu na área pela esquerda, bateu cruzado, e a bola ainda desviou na zagueira Dani Barçalo antes de morrer no fundo da rede, enganando a goleira Letícia.

Na volta do intervalo, o Grêmio foi para cima, buscando o empate, mas encontrou um Real Brasília seguro, que fechou os espaços e soube controlar o nervosismo. A equipe gaúcha teve a posse de bola, mas pouco conseguiu transformar em chances reais de gol.

A punição veio já nos acréscimos. Aos 46 minutos do segundo tempo, a ex-gremista Manu fez valer a "lei da ex" com um belo chute de fora da área, no canto, sem defesa para Letícia. Um golaço que parecia decretar o fim do jogo.

Ainda deu tempo para um último suspiro do Grêmio. Aos 49 minutos, Valéria Paula aproveitou cruzamento e marcou de cabeça, diminuindo a diferença. Nos dois minutos finais, o time gaúcho pressionou com bolas alçadas e dois escanteios consecutivos, mas o empate não veio.

Com a vitória, o Real Brasília chega aos 12 pontos e se distancia do 3B Amazônia, que permanece com 7 e ainda joga na rodada. Se o rival amazonense tropeçar, o time do Distrito Federal garante matematicamente a permanência na elite. Já o Grêmio estaciona nos 16 pontos, em 10º lugar, vendo a zona de rebaixamento se aproximar perigosamente.