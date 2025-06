Minas Brasília perde do Atlético e terá o Fortaleza no jogo do acesso

A última rodada da fase de grupos da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino não foi como o Minas Brasília imaginava. Classificado de forma antecipada, o time candango recebeu o Atlético-MG, no Bezerrão, neste sábado (14/6), e acabou derrotado por 3 x 0, com direito a golaços das mineiras, caindo para o quarto lugar. Com a finalização da fase de grupos, o rival no jogo do acesso à elite será o Fortaleza, líder da chave B.

O primeiro golpe veio logo aos 13 minutos de jogo. Em cobrança de falta de muito longe, Laura Maria acertou o ângulo e encobriu a goleira do Minas, abrindo o placar para as Vingadoras. A equipe da casa sentiu o impacto e teve dificuldades para reagir.

No segundo tempo, o Atlético manteve o domínio. Aos quatro minutos, Bárbara Melo fez o segundo em um chute forte e preciso, no ângulo. O Minas Brasília se lançou ao ataque, mas sem efetividade. E aos 24 minutos, em um bate-rebate na área, a zagueira Hingredy apareceu para marcar o terceiro e fechar a conta.

Com a derrota, o Minas Brasília terminou a primeira fase na quarta posição do Grupo A, com 11 pontos, superado pelo próprio Atlético no saldo de gols. Agora, a equipe candanga terá um desafio duro na próxima fase: enfrenta o Fortaleza, líder colocado do Grupo B, nas quartas de final.

Os duelos, que valem vaga nas semifinais e, consequentemente, o acesso à elite do futebol feminino, serão disputados em jogos de ida e volta. O primeiro será na próxima semana, em Brasília. A decisão fica para o jogo de volta, no Ceará.