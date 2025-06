Entenda por que Fluminense x Dortmund pode ser decidido na estatura

New Jersey — A altura pode ser fator decisivo na estreia do Fluminense contra o Borussia Dortmund, nesta terça-feira (17/6), às 13h (de Brasília) na Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Levantamento do Correio aponta média de 1,78m na estatura da possível formação titular escolhida pelo técnico Renato Gaúcho. Vice da Champions League em 2024 e quarto colocado na última Bundesliga, os campeões mundiais de 1997 têm oito centímetros a mais de diferença: 1,86m.

Jogador mais velho do torneio, o goleiro Fábio, de 44 anos, é o maior jogador do Fluminense, com 1,88m. O Borussia Dortmund tem quatro acima disso: o goleiro Kobel (1,93m), os zagueiros Süle (1,95m) e Anton (1,89m) e o volante Nmecha (1,90m). Portanto, a bola aérea pode ser um dos trunfos do time germânico, na tentativa de tirar vantagem no duelo.

A Champions League atesta o perigo. O Borussia Dortmund foi o segundo colocado no ranking de bolas cruzadas para a área na última edição do torneio continental. Em média, alçou a pelota 5,7 vezes na área. Só ficou atrás da Atalanta, líder, com sete por partida.

Um dos tópicos abordados pelo técnico Renato Gaúcho na entrevista coletiva pré-jogo foram justamente as chegadas pelo alto. "Jogada sempre muito forte dessas equipes é a bola aérea. É um cuidado que a gente vai ter que ter, porque é uma equipe muito alta. Treinamos bastante isso. É uma jogada forte que eles têm", analisou o dono da prancheta.

Embora tenha sido campeão mundial pelo Grêmio em 1983, justamente contra uma equipe alemã, o Hamburgo, Renato pede cautela, mas vê caminhos para surpreender. "Importante é a gente respeitar. Pode ter certeza de que eles, na parte técnica, não têm a personalidade e a qualidade que o brasileiro tem com a bola. Vamos tentar aproveitar isso. Sabemos exatamente a maneira que eles gostam de jogar. Talvez, uma vantagem que a gente tem sobre eles é que talvez não conheçam tão bem a nossa equipe", destacou o treinador.

Experiência

Um duelo à parte dentro da área deve chamar a atenção: Thiago Silva é o antídoto tricolor contra Serhou Guirassy. Nascido em Guiné, o centroavante artilheiro da última Champions League, com 13 gols, ao lado do brasileiro Raphinha, do Barcelona, é a referência amarela. A experiência de quatro participações em Copa do Mundo de seleções e do título mundial de clubes em 2021 com a camisa do Chelsea tornam o Monstro líder da bateria antiaérea.

"É emocionante disputar novamente um torneio mundial. Tive esse privilégio de disputar e ganhar com o Chelsea. Com certeza, traz uma lembrança boa, e essa lembrança que a gente vai tentar levar para o Mundial com o Fluminense, passar as informações necessárias, o quanto é especial. A gente sabe da dificuldade que vai ser esse Mundial, porém o nosso grupo trabalha bastante e sabe o que a gente quer na temporada. O primordial é a gente estar preparado e focado", diz o dono da faixa de capitão.

As 17 temporadas acumuladas no futebol europeu com as camisas do Porto, Dínamo de Moscou, Milan, Paris Saint-Germain e Chelsea dão autoridade a Thiago Silva para avaliar o adversário. "Jogar contra o Borussia é bem especial para mim. Tive alguns confrontos. Acho que saí mais vitorioso do que derrotado, mas é sempre uma equipe muito competitiva, que tem uma escola de jogo bem interessante, que me atrai bastante. É sempre muito complicado enfrentá-los, mas é sempre um privilégio você jogar contra times desse nível".

Uma das inspirações de Thiago Silva na Copa do Mundo de Clubes da Fifa é o astro da NBA LeBron James. Uma das razões é a idade do ídolo: 40 anos. A mesma do xerife da defesa do Fluminense. "A gente sabe que, num cenário de esporte, a discriminação com a idade (etarismo) é muito grande. Às vezes, a gente olha mais para fora do que propriamente para dentro da nossa casa. Temos vários jogadores em alto nível com 40 anos, 41, 43, no caso do Nenê. O Fábio, aqui, também. Mas, quando a gente vê o LeBron jogando: 'Ah, o LeBron é incrível'; 'Ele é o melhor da história'; 'Ele se cuida'. Só os de fora se cuidam, os nossos, a gente não dá muito valor", desabafa Thiago Silva, nascido em 22 de setembro de 1984.

Se Thiago Silva é o antídoto contra os grandalhões do Borussia Dortmund nas bolas aéreas, o baixinho atentado John Arias promete perturbar os beques com cintura dura na base da velocidade. O colombiano de 1,70m se apresentou aqui nos EUA descansado depois de ganhar três dias de folga após os compromissos da seleção do país dele nas Eliminatórias.

Ficha técnica

Fluminense x Borussia Dortmund

Copa do Mundo de Clubes

1º rodada — Grupo F

Quando: Terça-feira (17/6)

Horário: 13h

Onde: MetLife Stadium, New Jersey (EUA)

Transmissão: Globo, SporTV e CazéTV

Arbitragem: Ingiz Tantashev (Uzbequistão)

Prováveis escalações

Fluminense (4-2-3-1)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Fuentes; Martinelli e Nonato; Arias, Ganso e Serna; Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho

Borussia Dortmund (3-4-2-1)

Kobei; Süle, Anton e Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Brandt e Adeyemi; Guirassy. Técnico: Niko Kovac