Reinventado, Flamengo vence Espérance e lidera Grupo D na Copa

Philadelphia — A playlist do Lincoln Financial Field convidou o Flamengo para uma balada na casa do Philadelphia Eagles, atual campeão da NFL, mas o time rubro-negro escolheu dançar conforme a música do DJ Filipe Luís nesta segunda-feira (16/6) na vitória por 2 x 0 contra o Espérance da Tunísia na Copa do Mundo de Clubes.



Reinventado no primeiro tempo na estreia de Jorginho, o time rubro-negro mostrou carência de adaptação à inclusão do ex-meia do Arsenal. Na etapa final, Filipe Luis voltou com os pontas depois de passar sufoco e economizou energia para o duelo de sexta-feira (20/6), às 13h, contra o Chelsea. Campeão da Conference League na temporada europeia, o time londrino derrotou o Los Angeles FC por 2 x 0 e lidera o Grupo D no critério menos cartões amarelos.



Filipe Luís iniciou a Copa do Mundo de Clubes se reinventando. O sistema com pontas deu lugar a um 4-4-2 defensivamente, transformado em 3-2-5 com a posse da bola. Léo Ortiz e Léo Pereira ganhavam a companhia de Pulgar no miolo da zaga. Quando o chileno avançava, Ayrton Lucas assumia a composição das três torres.



O estreante Jorginho e Gerson se alternavam na saída de bola. Varela e Ayrton Lucas faziam o papel de alas. Apoiavam os avanços de Arrascaeta e da dupla de ataque formada por Luiz Araújo espetado na ponta esquerda e o centroavante Pedro no papel de pivô.



O quarteto dos sonhos formado por Pulgar, Jorginho, Gerson e Arrascaeta no desenho 4-4-2 tem prazo de validade. Gerson está de saída para o Zenit São Petersburgo da Rússia. Com tantos talentos na construção, o Flamengo teve paciência para buscar brechas na defesa do Esperance. A primeira chance partiu dos pés de Luiz Araújo. Ele achou a cabeça de Léo Ortiz dentro da área na cobrança de escanteio. O zagueiro finalizou para fora.



Com picos de 72% de controle da bola, o gol virou questão de tempo. Varela cruzou da direita como se fosse ponta, achou Luiz Araújo do outro lado e o atacante ajeitou a bola para Arrascaeta finalizar de primeira no fundo da rede do goleiro Ben Said. O uruguaio é o artilheiro do time no ano com 13 gols. Gerson quase ampliou o placar. Ben Said impediu.



O técnico Maher Kanzari interpretou o sistema do Flamengo no intervalo, fez duas substituições e passou a sufocar Varela com os avanços do arisco Belaili. Empurrado pelos decibéis da torcida, o Espérance finalizou pelo menos duas vezes com perigo e obrigou o goleiro Rossi a intervir. Pedro desperdiçou um gol incrível e deu lugar a Bruno Henrique.



A leitura de jogo de Luiz Araújo afrouxou o nó da gravata do Flamengo. O atacante notou a necessidade de Varela acompanhar Belaili na marcação e passou a migrar para a ponta direita. De lá, acertou o belo chute cruzado de canhota para ampliar o placar. A outra sacada foi de Filipe Luís. Ao perceber a dificuldade do time no 4-4--2-5, recorreu à bola de segurança com Plata e Luiz Araújo abertos e Bruno Henrique na função de falso 9. A intensidade do jogo contra o Chelsea será maior e exigirá outra rotação do Flamengo.

Ficha técnica

2 Flamengo (4-4-2)

Rossi;

Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas;

Pulgar, Jorginho (Allan), Gerson (Plata) e Arrascaeta (Michael);

Luiz Araújo (Everton) e Pedro (Bruno Henrique)

Técnico: Filipe Luís



0 Espérance (4-2-3-1)

Ben Said;

Ben Ali, Meriah, Tougai e Ben Hmida;

Guenichi (Derbali) e Ogbelu

Yan Sasse (Konate), Jbéli (Mokwana) e Belaili;

Rodrigo Rodrigues (Jabri)

Técnico: Maher Kanzari



Gols: Arrascaeta, aos 16 minutos do primeiro tempo; Luiz Araújo, aos 24 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Belaili, Guenichi, Tougai e Ben Ali

Público: 25.717 pagantes

Renda: não divulgada

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)