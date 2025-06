Youtuber que vestiu camisa do Santos é eleito o mais influente do mundo - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O influenciador MrBeast, recentemente eleito pela Forbes como o mais poderoso do mundo, escolheu a casa do Santos como cenário de um de seus vídeos milionários. Com quase 400 milhões de inscritos no YouTube, e mais de 634 milhões de seguidores em todas suas plataformas, o norte-americano visitou o vestiário da Vila Belmiro, entrou em campo e vestiu a camisa do clube durante a gravação. Isso tudo, evidentemente, ao lado de Neymar — consolidando uma das maiores ativações globais realizadas por um time brasileiro nas redes.

A visita teve como finalidade a gravação de um desafio de pênaltis entre o camisa 10 e um dos assinantes do canal, Higor Barbieri. A cada rodada, os envolvidos posicionavam a bola mais distante, até o meio de campo. No fim, o jovem levou o prêmio de R$ 2,8 milhões para casa.

Engana-se quem acha que a escolha do Santos como cenário aconteceu por acaso. Desde o retorno do astro ao clube, no início de 2025, o Peixe ganhou mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais. Aliás, o Alvinegro Praiano só fica atrás apenas de Corinthians e Flamengo no ranking geral.