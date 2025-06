Com novidade, Volta do Mundo Bambas retorna a Brasília em junho

Conhecida por transformar a arte-luta em espetáculo esportivo e midiático, a Volta ao Mundo Bambas (VMB) anuncia o nascimento do VMB Musical, uma plataforma de entretenimento que promete revelar ao Brasil uma nova geração de artistas musicais da capoeira. A primeira seletiva acontece durante o evento VMB 9, de 24 a 28 de junho, na Arena Hall, em Brasília

Mesmo sem assumir oficialmente o rótulo, o formato da seletiva remete diretamente ao estilo consagrado de programas de talentos como ‘The Voice’— e a comunidade começa a se referir ao VMB Musical como o ‘The Voice da capoeira’

“A música é um pilar da nossa arte. Chegou a hora de dar a ela o palco que merece. O VMB Musical é um passo natural dentro do nosso projeto de valorizar todas as dimensões da capoeira”, afirma Saverio Scarpati, diretor-executivo do VMB, acrescentando que a seleção será filmada como um piloto de programa de auditório com potencial para virar um produto audiovisual independente em médio prazo.

Inspirado em formatos consagrados da televisão, o VMB Musical contará com artistas previamente selecionados por vídeo e depois avaliados ao vivo por juris técnicos e artísticos. A decisão final sobre quem cantará no palco principal do VMB 9 caberá ao Baiano — o Bruxo —, cantador oficial dessa nova edição, em parceria com o diretor musical Mestre Morcegão, que participará diretamente por vídeo da Alemanha.

“Não estamos apenas procurando bons cantadores. Estamos revelando comunicadores, transmissores de axé, responsáveis por manter vivo o espírito das rodas. É muito mais que afinação”, diz Mestre Morcegão. Baiano completa: “A nova geração está chegando com fome de representação. Essa seletiva vai emocionar muita gente e fazer a seleção natural dos novos cantadores”.

Definição em duas fases

A seletiva acontece em duas fases: uma pré-seleção on-line, que escolhe 10 artistas adultos e cinco infanto-juvenis, a chamada categoria ‘Talentos do Futuro’, e uma seletiva presencial com duas rodadas — uma classificatória e uma final— no dia 24 de junho. Os finalistas passarão por um programa de mentoria intensiva com Baiano, em parceria com uma escola de música do DF. Os vencedores cantarão no palco principal do VMB 9 durante o card principal.

O VMB Musical é mais que uma competição: é uma declaração de futuro. Ao dar voz aos cantadores e colocar luz sobre suas histórias, o VMB amplia o significado da roda, conecta gerações e emociona. E tudo isso acontecerá em uma arena de verdade, com estrutura profissional, palco iluminado, público vibrando e câmeras ligadas. A capoeira, como nunca antes, está no centro da cultura brasileira – com ginga, berimbau e, agora, refrão.

Card e biomarcadores

ipal, nomes como Thiago Marreta e Elizeu Capoeira fazendo a tradicional encarada para o VMB 10, que ocorrerá no segundo semestre desde ano. Além disso, o evento traz lutas de destaque como Tadeu x RedBull; Kitana x Lili; Boneca x Matadora; e finaliza com a disputa de cinturão dos pesos-leves entre Lucas Furacão x Anderson Sem Coluna.

O VMB segue como referência em premiação: serão distribuídos mais de R$ 100 mil em bolsas, mantendo o patamar mais alto da história da capoeira. Ao todo, a organização pagou mais de meio milhão de reais em premiação em dois anos.

O VMB 9 apresentará ainda outra iniciativa pioneira: o VMB Científico, com coletas de sangue realizadas em atletas para análise de biomarcadores de performance. Os dados obtidos serão estudados por especialistas e a iniciativa é comparada aos indicadores usados em esportes de elite como futebol, vôlei e basquete. Mais uma vez, a organização reforça posição na vanguarda da capoeira mundial.

Com mais de 300 equipes afiliadas ao redor do mundo, o VMB realizou edições no Pão de Açúcar e na Arena 1 do Parque Olímpico (RJ), em São Paulo, Brasília, Estados Unidos e Suécia. O projeto ainda estreou, em 2025, um programa semanal na TV por assinatura com transmissões na Com Brasil. Em outubro passado, mais de 15 milhões de pessoas assistiram, ao vivo, à tramissão do VMB 8 100k também na Arena Hall, no DF. Estes dados consolidam a capoeira como produto de alto desempenho midiático.