Bauermann: da suspensão por apostas à Copa de Clubes

Setecentos e setenta e um dias separam o afastamento de Eduardo Bauermann do Santos, devido ao envolvimento em esquemas de manipulação de resultados, a suspensão de quase um ano do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e a estreia na Copa do Mundo de Clubes. O gaúcho de Estância Velha esteve no limbo do futebol e ressurge, nesta quarta-feira (18/6), no principal palco do cenário interclubes. Aos 29 anos, ele é um dos pilares da defesa Pachuca, adversário RB Salzburg, da Áustria, às 19h, pela primeira rodada do Grupo H do torneio Fifa.

Bauermann foi alvo na Operação Penalidade Máxima II, deflagrada pelo Ministério Público de Goiás, responsável por investigar as manipulações de apostas esportivas no Brasil. Segundo as diligências, o zagueiro teria aceitado receber R$ 50 mil para forçar um cartão amarelo na partida do Santos contra o Avaí, pelo Brasileirão de 2022, o que não aconteceu.

Com o avanço do caso, em junho, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva o condenou e aplicou a suspensão de 12 jogos. Pouco tempo depois, o clube alvinegro rescindiu o contrato com Eduardo Bauermann. Livre no mercado e buscando um recomeço, foi anunciado pelo Alanyaspor, da Turquia, mas o que parecia ser uma nova chance, tornou-se pesadelo. O STJD reviu a pena e ampliou a suspensão do jogador para 360 dias, com uma multa de R$ 335 mil. Com a validação da Fifa, o gaúcho foi proibido de atuar por qualquer clube do mundo.

Com o fim da suspensão, voltou a jogar profissionalmente após o acerto de contrato com o Everton de Viña Del Mar, do Chile, em maio de 2024. Foram cinco meses no clube, 18 jogos e um gol. Em seguida, assinou com o Pachuca, em novembro, mas só poderia atuar em janeiro de 2025. Inclusive, Bauermann ficou de fora da vitória mexicana contra o Botafogo por 3 x 0, pelo Intercontinental.

Titular no time do técnico Guillermo Almada, hoje, o brasileiro usa a história de vida como testemunho e ensinamento para as pessoas. "Foi um aprendizado muito grande. Espero que as pessoas se espelhem nisso e aumentem sua fé por meio da minha história, para verem que Deus é muito grande e pode fazer grandes coisas em nossas vidas, assim como fez na minha", discursou Bauermann, à ESPN.

No grupo H, Eduardo enfrentará Al-Hilal, Real Madrid e o RB Salzburg. "Estou feliz com essa nova oportunidade, com este novo momento, depois de ter passado por tudo isso. Cheguei ao fundo do poço, onde pensei que não poderia ter uma nova oportunidade. Pensei que as coisas, por já estarem difíceis, pudessem piorar e, talvez, não tivesse o retorno ao futebol", desabafou.

Questionado sobre o Mundial, Bauermann adota tom otimista. "As expectativas são as melhores. Isso é o que sonhamos sempre: jogar contra os melhores. Hoje sabemos que eles (Real Madrid) são os melhores do mundo. Estamos com expectativas muito boas. Poder jogar contra esses jogadores mostra, também, nossa qualidade", ressaltou.

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

Saiba Mais Esportes Mamelodi vence Ulsan e assume a liderança do grupo do Fluminense

Mamelodi vence Ulsan e assume a liderança do grupo do Fluminense Esportes Estreia de Xabi Alonso no Real Madrid tem Mbappé como dúvida e confiança em Rodrygo

Estreia de Xabi Alonso no Real Madrid tem Mbappé como dúvida e confiança em Rodrygo Esportes River Plate vence o Urawa Reds e estreia com o pé direito