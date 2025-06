Palco da final, MetLife ainda não teve nenhum gol após dois jogos

Estádio que receberá mais partidas na Copa do Mundo de Clubes, MetLife não viu gols no empate entre Palmeiras contra o Porto e do Fluminense com o Borussia Dortmund - (crédito: Getty Images via AFP)

A Copa do Mundo de Clubes começou com 12 casas espalhadas pelos Estados Unidos para receber a competição, contendo arenas menores e os grandes palcos que receberão também o mundial de seleções em 2026. Entre as sedes, a queridinha é o MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da decisão do torneio atual e da próxima Copa, no próximo ano. No entanto, a pompa não é sinônimo de bola na rede e as duas primeiras partidas realizadas no local ainda não fizeram a torcida ter a chance de gritar gol.

As traves do MetLife foram cruéis, em especial com os brasileiros. No domingo, o Palmeiras tentou 17 vezes contra o Porto, de Portugal, mas parou em defesas do goleiro Cláudio Ramos e até em cima da linha. O resultado foi um 0 x 0 amargo, em um confronto em que o Verdão foi superior aos portugueses. Na terça-feira (17/6), foi a vez do Fluminense, que finalizou 14 vezes contra a meta do suíço Gregor Kobel, mas milagres do paredão e chances desperdiçadas terminaram no empate sem gols com o Borussia Dortmund, da Alemanha, em outra partida com gostinho de que o representante do Brasil merecia a vitória.

Em comparação com as outras sedes da Copa do Mundo de Clubes, apenas três receberam mais de um jogo e todas viram a bola entrar. O Lumen Field, em Seattle, comemorou sete vezes, somando o 2 x 1 entre Botafogo e Sounders e o 3 x 1 do River Plate contra o Urawa Red Diamonds. Boca Juniors e Benfica fizeram dois cada no Hard Rock, em Orlando, para compensar o 0 x 0 entre Al Ahly e Inter Miami, enquanto o Rose Bowl viu de perto o 4 x 0 do Paris Saint-Germain em cima do Atlético de Madrid, além do placar entre Monterrey e Inter de Milão.

No entanto, o estádio onde o grito de gol menos ficou preso foi no pequeno TQL, em Cincinnati, onde o Bayern de Munique goleou o Auckland City por 10 x 0 na arena com capacidade para 26 mil pessoas. O MetLife, inclusive, é a segunda sede que mais consegue receber torcedores, com espaço para 82,5 mil pessoas nas arquibancadas, atrás apenas dos 88 mil do Rose Bowl. O problema é que quem costuma visitar o local não tem o padrão de comemorar muito.

Principal equipe a atuar no estádio, o New York Giants, da NFL, foi o segundo time com menos touchdowns a favor na última temporada da NFL, com apenas 30, um a mais que o lanterna. O rival New York Jets, outro a chamar a arena de casa, somou 40, o suficiente apenas para ser o 20º entre os 32 times do campeonato.

Na Copa do Mundo de Clubes da bola redonda, a próxima oportunidade de balançar as redes no estádio de Nova Jersey é novamente do Palmeiras, no compromisso de amanhã, contra o Al Ahly, do Egito, às 13h (horário de Brasília), pelo grupo A. O Fluminense também terá outra chance de marcar por lá, quando medirá forças com o Ulsan, da Coreia do Sul, no sábado, às 19h, pela chave F.

Reformado para ter um gramado de grama natural, substituindo o sintético que gerava críticas até na NFL, o MetLife Stadium será palco do maior número de jogos do mundial, recebendo Porto e Al Ahly pela última rodada do grupo A, um confronto de quartas de final, as duas semis e a grande decisão, marcada para 13 de julho, às 16h.

Estádios com mais gols

TQL (Cincinnati): 10 gols

Bayern de Munique 10 x 0 Auckland

Lumen Field (Seattle): 7 gols

Botafogo 2 x 1 Sounders

River Plate 3 x 1 Urawa Reds

Rose Bowl (Los Angeles): 4 gols*

PSG 4 x 0 Atlético de Madrid

Monterrey x Inter de Milão* (ainda não finalizado)

Hard Rock (Orlando): 4 gols

Al Ahly 0 x 0 Inter Miami

Boca Juniors 2 x 2 Benfica

Mercedes-Benz (Atlanta): 2 gols

Chelsea 2 x 0 Los Angeles

Lincoln Financial Field (Filadélfia): 2 gols

Flamengo 2 x 0 Espérance

Inter & Co (Orlando): 1 gol

Ulsan 0 x 1 Mamelodi

MetLife (Nova Jersey): sem gols

Palmeiras 0 x 0 Porto

Fluminense 0 x 0 Dortmund

*Estagiário sob a supervisão de Victor Parrini