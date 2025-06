Confira quanto o Fluminense lucrou com o empate com o Borussia pelo Mundial

Fluminense conquistou um bom resultado diante do Borussia, mas poderia ter ficado com a vitória - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Durante os 90 minutos, o Fluminense foi superior ao Borussia Dortmund na estreia pelo Mundial de Clubes, em Nova Jersey. No entanto, faltou eficiência à equipe carioca para sair de campo com os três pontos. Mesmo assim, o clube embolsou uma boa quantia com o empate por 0 a 0.

Afinal, o Tricolor lucrou cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) por ter ficado em igualdade no placar. Esse valor faz parte do faturamento dos clubes, de acordo com os resultados da primeira fase do torneio da Fifa. Ao todo, a entidade pagará 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11,1 milhões, na cotação atual) por vitória e metade a cada empate dos clubes participantes.

Dessa forma, os arquirrivais Flamengo e Botafogo, que venceram Esperànce e Seattle Sounders, respectivamente, ficaram com o valor cheio na primeira rodada, que segue valendo para as seguintes.

A Fifa, portanto, já pagou aos quatro clubes brasileiros cerca de 15,21 milhões de dólares (R$ 85 milhões) pela participação na competição. Agora, novos valores dependerão do quanto cada um avançar no torneio, que tem o mesmo formato da antiga Copa do Mundo, com 32 clubes.

Por fim, no Grupo F, o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, bateu o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e está na liderança. Na sequência, Fluminense e Borussia Dortmund têm um ponto cada.

Premiação da Copa do Mundo de Clubes Fase de grupos: 2 milhões de dólares (R$ 11 milhões, na cotação atual) por vitória e 1 milhão de dólares (R$ 5,5 milhões) por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,125 milhões de dólares

Semifinais: 21 milhões de dólares

Vice-campeão: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares

