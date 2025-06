No Mundial, Brasil reconquista o respeito do futebol internacional

New Jersey (EUA) — A segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes começa hoje para dois dos quatro representantes brasileiros no torneio da Fifa com um alerta: evitar a empolgação com os elogios europeus. Acostumados a viver em uma bolha na qual conhecem apenas a Seleção Brasileira como referência do futebol nacional, técnicos e jogadores concorrentes estão surpresos com a qualidade apresentada por Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O Glorioso e o Alviverde estarão em cartaz, nesta quinta-feira (19/6), contra o Paris Saint-Germain, da França, e o Al-Ahly do Egito, às 13h e 22h, respectivamente.

A redoma de vidro começou a ser quebrada com a ótima atuação do Palmeiras diante do Porto no empate por 0 x 0 com sabor de vitória. Filipe Luís arrancou suspiros diante da modernidade tática apresentada na vitória por 2 x 0 contra o Espérance, da Tunísia. Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Botafogo se impôs no início da partida contra o Seattle Sounders, passou sufoco no fim, mas venceu. Para o Fluminense, faltou capricho para tirar a nota 10 na exibição imponente contra o Borussia Dortmund na igualdade sem gols.

Eurocêntricos, personagens do Velho Mundo reconheceram a evolução dos últimos quatro campeões da Libertadores. "Gostei do que vi. Os times brasileiros estão jogando em um nível muito bom. Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense serão adversários difíceis, com um grande nível. Sempre que vão ao Mundial, demonstram. É algo novo para todos", elogia o recém-empossado Xabi Alonso. O técnico espanhol campeão invicto do Alemão pelo Bayer Leverkusen na temporada de 2023/24 sucedeu Carlo Ancelotti no Real Madrid.

Xabi Alonso admite o desinteresse europeu pelos times de fora da bolha europeia e considera a Copa do Mundo de Clubes uma revisão dos preconceitos. "Às vezes, focamos muito na Europa e achamos que não há nada além dela, mas estamos muito enganados. Fora da Europa, existem algumas equipes muito boas no exterior. E isso nos dá uma oportunidade de ver como estamos", pondera o campeão da Copa de 2010 pela Espanha.

A primeira rodada também tirou a venda dos olhos de um astro português do Manchester City. Campeão do Mundial de Clubes — rebatizado de Copa Intercontinental pela Fifa — contra o Fluminense, em 2023, o meia Bernardo Silva destaca dois times brasileiros. "Nos últimos anos, o Palmeiras tem sido uma equipe muito competitiva, o Botafogo ganhou a Libertadores no ano passado, e, este ano, o Flamengo está um pouco acima. Qualquer um pode sempre brigar com qualquer time, são sempre equipes difíceis de joga", analisa.

Embora o Manchester City tenha goleado o Fluminense na decisão de 2023, Bernardo Silva ficou impressionado com a qualidade do time comandado à época por Fernando Diniz. "As equipes brasileiras, os jogadores, são muito fortes tecnicamente. É sempre muito difícil jogar contra as equipes brasileiras. Nós tivemos a experiência de jogar contra o Fluminense, no Mundial há dois anos, e ficamos impressionados pela forma que eles jogavam, como era difícil roubar a bola daquela equipe", testemunha Bernardo Silva.

Exigente com a qualidade do jogo, o diário espanhol AS se derreteu pelo Flamengo. O time liderado por Filipe Luís, ex-Atlético de Madrid, enfrentará o Chelsea, amanhã, no Lincoln Financial Field, na Philadelphia. "O Flamengo chegou ao Mundial de Clubes e demonstrou porque lidera o Brasileirão. Mostrou um jogo eficaz, ritmo acelerado e vistoso com a bola. Jogadores-chave brilharam na criação, incluindo um gol de De Arrascaeta e a liderança de Jorginho na estria. O Espérance teve poucas chances de reagir, e o segundo gol anulou qualquer tipo de esperança", relata a imprensa espanhola na crítica sobre a partida.

O Fluminense também impressionou ao domar o Borussia Dortmund. O time alemão foi finalista da Champions League em 2024. Para a imprensa europeia, o time de Renato Gaúcho mostrou que a Copa do Mundo de Clubes "não será passeio de europeus".

Jejum

Adjetivos e tapinhas na costa à parte, os clubes brasileiros seguem desafiando um tabu de 13 anos. A última vitória de um time do país contra um europeu em jogo oficial da Fifa foi a conquista do Corinthians contra o Chelsea, por 1 x 0, gol de Paolo Guerrero. De lá para cá, Grêmio, Flamengo, Palmeiras e Fluminense perderam decisões de títulos para Real Madrid, Liverpool, Chelsea e Manchester City, respectivamente.

Na rodada inaugural, Palmeiras e Fluminense foram superiores a Porto e a Borussia Dortmund, mas ficaram no 0 x 0. Nesta, o Flamengo terá a oportunidade de encerrar o jejum brasileiro contra o Chelsea; e o Botafogo tentará hoje diante do Paris Saint-Germain.

Ficha técnica

Palmeiras x Al-Ahly

Copa do Mundo de Clubes

Grupo A - 2ª rodada

Local: MetLife Stadium, New Jersey

Horário: 13h (de Brasília)

Transmissão, Globo, SporTV e CazéTV

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Prováveis escalações

Palmeiras — Weverton; Giay, Gustavo Gómez e Murilo; Felipe Anderson, Richard Ríos, Aníbal Moreno e Piquerez; Estêvão e Maurício; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira (Portugal)

Al-Ahly — El Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim e Koka; Fathy, Attia e Rondhane; Zizo; Trézeguet e Abou Ali. Técnico: José Riveiro (Espanha)