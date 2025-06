Derrotas do Paris Saint-Germain na temporada consagraram goleiros adversários

Ganhar do Paris Saint-Germain é uma missão complexa para todas as equipes do futebol mundial, não importa a prateleira. Ao longo de temporada 2024/2025, a equipe bateu um "bolão" e dominou adversários dos mais variados gabaritos. Escudos grandes, médios e pequenos sofreram perante os comandados do técnico Luís Enrique. Mas há uma coincidência em quem conseguiu derrotá-los: as atuações de gala dos goleiros. Nesta quinta-feira (19/6), às 22h, na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo entra no caminho do atual detentor da taça da Liga dos Campeões, com a receita para surpreender. E as possibilidades de sucesso no Rose Bowl, o palco do tetracampeonato da Seleção Brasileira em 1994, passam diretamente pelas mãos de John.

Campeão de todos os torneios disputados na temporada — Liga dos Campeões, Campeonato Francês, Topheé des Champions e Copa da França —, o PSG entrou em campo 59 vezes. As 44 vitórias no recorte chamam a atenção. No entanto, mesmo poucas, as sete derrotas do clube francês também não passam despercebidas. Strasboug, Nice, Aston Villa, Liverpool, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Arsenal protagonizaram o feito de bater os atuais reis da Europa. Diante do poderoso ataque dos adversários, os goleiros tiveram atuações preponderantes para possibilitar os triunfos. Viraram cases a serem estudados por John antes do confronto mais pesado do Botafogo na Copa do Mundo.

No encontro entre os campeões da Europa e da América do Sul, o camisa 12 do Glorioso pode esperar um bombardeio. Foi assim em quase todas as derrotas do PSG no ano. Mesmo quando caiu, o clube francês fez questão de consagrar os goleiros adversários. Camisa 1 do Nice na vitória por 3 x 1, Marcin Bulka fez impressionantes 12 intervenções e ganhou um raro 10 do plataforma Sofascore. O brasileiro Alisson fez algo parecido no 1 x 0 do Liverpool. A avaliação 9.4 da plataforma de estatísticas justifica as nove defesas no duelo contra o ataque liderado por Dembélé. Jan Oblak fez jogo nota 8 ao ser exigido oito vezes na vitória do Atlético de Madrid, por 2 x 1.

Djordje Petrovic, do Strausboug, Emiliano Martínez, do Aston Villa, Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e David Raya, do Arsenal, não ganharam notas tão altas na plataforma, mas também tiveram papéis de destaque ao efetuarem defesas importantes nas vitórias contra o poderoso PSG. O número de finalizações a gol do time francês nos tropeços da temporada evidencia como os goleiros precisam viver atuações inspiradas para saírem de campo com um resultado positivo. Nos sete compromissos nos quais não ganhou nos torneios de 2024/2025, o clube francês finalizou 136 vezes, média de 19,42 por partida.

Ciente da missão complexa na Copa do Mundo, John elogiou o rival francês, mas destacou as valências do Botafogo. "O PSG é um adversário muito difícil, tem grandes jogadores, foi campeão da Liga dos Campeões agora e goleou o Atlético de Madrid (4 x 0, na estreia da Copa do Mundo). Mas é 11 contra 11, o jogo é jogado. A gente sabe da qualidade dos adversários, mas nós também temos grandes jogadores aqui deste lado", avaliou o goleiro alvinegro. "O mais importante era começar bem, porque, agora, serão duas partidas difíceis (contra PSG e Atlético de Madrid). Tem que pensar jogo após jogo", pontuou.

Sai que é sua, John

Defender o Botafogo em um torneio do calíbre da Copa do Mundo de Clubes é razão suficiente para motivar qualquer jogador. No entanto, como o adversário exige um nível de concentração a mais, o goleiro John pode se basear no retrospecto de um grande ícone brasileiro no Rose Bowl. O estádio de Pasadena, na Califórnia, está marcado na história como palco do tetracampeonato da Seleção Brasileira, e transformou Taffarel em protagonista.

Com a atuação do ídolo nacional em mente, John espera crescer no gramado do Rose Bowl e parar um dos ataques mais poderosos do mundo. Se conseguir, ajudará o Botafogo e dar um passo importante em direção à classificação ao mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Com três pontos somados após a vitória contra o Seattle Sounders, por 3 x 1, o Glorioso pode chegar mais leve contra o Atlético de Madrid se obtiver êxito e frear os franceses. O desafio está em campo e não é pequeno. Mas, do alto do 1,96m do goleiro, o alvinegro se permite sonhar grande para ser o oitavo clube a vencer o PSG na temporada.