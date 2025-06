Saiba o que o Botafogo precisa para avançar às oitavas no Mundial de Clubes

Com o apoteótico triunfo por 1 a 0 sobre o PSG, atuais campeões europeus, nesta quinta-feira (19), o Botafogo não apenas assumiu a ponta do Grupo B como também encaminhou vaga para as oitavas de final do Mundial de Clubes.

O Glorioso soma seis pontos contra três dos franceses e do Atlético de Madrid, terceiro colocado, por conta do saldo de gols. Na próxima rodada, os comandados de Renato Paiva enfrentam o Atlético de Madrid, enquanto o PSG joga contra o Seattle Sounders. Desse modo, o que time carioca precisa para avançar de fase?

Para assegurar participação no mata-mata do torneio da Fifa, basta um empate ao Botafogo para ainda se classificar em primeiro lugar da chave. Caso ocorra uma derrota por dois gols de diferença para os espanhóis, ainda assim garantiria vaga. Ao menos como segundo colocado. Contudo, se houver derrota para os Colchoneros por três ou mais gols, precisaria contar com um tropeço do Paris Saint-Germain.

Quem se classificar como o vencedor do Grupo B terá pela frente na próxima fase o segundo colocado do A, que conta com Palmeiras, Inter Miami, Porto e Al Ahly.

Veja a atual classificação do Grupo B

Botafogo: 6 pontos (2 de saldo) PSG: 3 pontos (3 de saldo) Atlético de Madrid: 3 pontos (-2 de saldo) Seattle Sounders: 0 ponto

