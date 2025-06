Brasil tem mais vitórias e mais gols sobre a Europa em mundiais

A vitória do Flamengo por 3 x 1 diante do Chelsea, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (20/6), aumentou a vantagem dos clubes brasileiros no retrospecto geral diante de equipes europeias em torneios interclubes mundiais.

Os gols marcados por Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan não apenas deram o triunfo de número 13 contra adversários do Velho Mundo. Deu aos representantes do país a dianteira em número de gols marcados.

Levantamento realizado pelo Correio evidencia a vantagem de clubes brasileiros em confrontos dessa natureza. Até poucas horas antes do apito inicial para o segundo compromisso do rubro-negro carioca na competição, a liderança em número de gols sobre times do Velho Continente havia acabado de ser reconquistada. Aconteceu justamente em razão do gol histórico do Botafogo na partida contra o Paris Saint-Germain.

O levantamento considerou três competições: a Copa Intercontinental, que ocorreu entre 1960 e 2004; o Mundial de Clubes da Fifa, criado em 2005 e extinto em 2024; e a inédita Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O triunfo por 1 x 0 do Botafogo diante do atual campeão europeu, na última quinta-feira (19/6), materializou a 12ª vitória contra os esquadrões do outro lado do Oceano Atlântico. Agora, veio a 13ª. Eles, por outro lado, somavam 11 vitórias.

O gol marcado por Igor Jesus pelo Botafogo foi o 36º em nome dos elencos daqui. Os três da vez elevaram o número para 39. Os de lá somam 37 gols com o de Pedro Neto, marcado em nome do Chelsea.

Com a vitória, o Flamengo deu forma ao segundo triunfo sobre times europeus na atual competição. Até aqui, quatro jogos entre europeus e brasileiros ocorreram. Além das performances triunfantes de rubro-negros e alvinegros cariocas, Fluminense e Palmeiras empataram, ambos, em 0 x 0, diante de Borussia Dortmund e do Porto, respectivamente. O torneio ainda terá o encontro entre Botafogo e Atlético de Madrid, na próxima segunda-feira (23/6).

Veja o retrospecto geral entre europeus e brasileiros:

1962: Santos 3 x 2 Benfica (jogo de ida da final)



1962: Benfica 2 x 5 Santos (jogo de volta da final)



1963: Milan 4 x 2 Santos (jogo de ida da final)



1963: Santos 4 x 2 Milan (jogo de volta da final)



1963: Santos 1 x 0 Milan (jogo de desempate da final)



1976: Bayern de Munique 2 x 0 Cruzeiro (jogo de ida da final)



1976: Cruzeiro 0 x 0 Bayern de Munique (jogo de volta da final)



1981: Flamengo 3 x 0 Liverpool (final única)



1983: Grêmio 2 x 1 Hamburgo (final única)



1992: São Paulo 2 x 1 Barcelona (final única)



1993: São Paulo 3 x 2 Milan (final única)



1994: Ajax 0(4) x (3)0 Grêmio (final única)



1997: Borussia Dortmund 2 x 0 Cruzeiro (final única)



1998: Real Madrid 2 x 1 Vasco (final única)



1999: Manchester United 1 x 0 Palmeiras (final única)



2000: Real Madrid 2 x 2 Corinthians (primeira fase)



2000: Vasco 3 x 1 no Manchester United (primeira fase)



2005: São Paulo 1 x 0 Liverpool (final única)



2006: Internacional 1 x 0 Barcelona (final única)



2011: Barcelona 4 x 0 Santos (final única)



2012: Corinthians 1 x 0 Chelsea (final única)



2017: Real Madrid 1 x 0 Grêmio (final única)



2019: Liverpool 1 x 0 Flamengo (final única)



2021: Chelsea 2 x 1 Palmeiras (final única)



2023: Manchester City 4 x 0 Fluminense (final única)



2025: Palmeiras 0 x 0 Porto (primeira fase)



2025: Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund (primeira fase)



2025: Botafogo 1 x 0 Paris Saint-Germain (primeira fase)

*2025: Chelsea 1 x 3 Flamengo (primeira fase)

Vitórias de times brasileiros: 13

Vitórias de times europeus: 11

Empates: 5

Gols de times brasileiros: 39

Gols de times europeus: 37