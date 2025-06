Flamengo vira contra o Chelsea e lidera o Grupo D na Copa do Mundo

Philadelphia (EUA) — O pugilista Rocky Balboa, personagem de Silvester Stallone, consagrado no filme ambientado aqui no estado Pensilvânia, Estados Unidos, tinha uma máxima: "Não importa como você bate e sim o quanto aguenta apanhar e continuar lutando; o quanto pode suportar e seguir em frente". É assim que se ganha. Assim foi o Flamengo de Filipe Luís na vitória de virada por 3 x 1 contra o Chelsea, no Lincoln Financial Field, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nesta sexta-feira (20/6). Quando Wesley falhou no gol de Pedro Neto, o time não aceitou o nocaute. Levantou-se e acertou dois golpes letais. Bruno Henrique desencantou depois de 16 jogos e Danilo atendeu a voz da nação. Aos gritos de "Vamos virar, Mengo", ele e o garoto Wallace Yan decretaram o placar final.



O Flamengo lidera o Grupo D com seis pontos e encaminha a classificação para as oitavas de final. Primeiro ou segundo lugar, vai depender do desempenho contra o Los Angeles FC na terça-feira, em Orlando. O adversário ainda entrará em campo nesta terça contra o Espérance. O Chelsea enfrentará o time da Tunísia no confronto da próxima semana.



Filipe Luís mexeu em três posições em relação à vitória por 2 x 0 contra o Espérance. Wesley entrou no lugar de Varela. Danilo assumiu a posição de Léo Ortiz. No ataque, Pedro saiu para a entrada de Plata. A estratégia era dar mobilidade ao time e explorar o entrosamento de Wesley e Gerson pela direita. Ficou a impressão de que a escalação da cria rubro-negra em vez do uruguaio também foi mercadológica. A janela europeia de transferências está aberta e o clube deseja fazer caixa com o selecionável de 21 anos.

Em contrapartida, o Chelsea tentava blindar os dois lados do campo com trincas de marcação. Cucurella, Enzo Fernández e Pedro Neto cercavam Wesley. Do outro lado, Malo Gusto, Reece James e Cole Palmer intimidaram Ayrton Lucas. Chalobah, Moisés Caicedo e Colwill formavam um cinturão na frente da área e deixavam Liam Delap na frente para explorar os erros de passe e a bola longa.



O Flamengo tentou se impor nos primeiros minutos, mas as melhores oportunidades foram do Chelsea. O time londrino aproveitava os avanços rubro-negros para esticar bolas nas costas da defesa brasileira. O argentino Enzo Fernández deixou Delap em condição de abrir o placar. O inglês finalizou de direita e o goleiro Rossi evitou.

Torcida do Flamengo foi novamente maioria na Filadélfia (foto: Charly Triballeau/AFP)



As boas tramas do Flamengo esbarravam nos erros de passe e no mapeamento tático do Chelsea. A equipe de Maresca encurtava o campo e se antecipava ao destino da bola. Os campeões da Conference League abrem o placar em um erro iniciado no campo de ataque. Arrascaeta cobra uma falta, Léo Pereira toca de cabeça, mas o Chelsea retoma a posse. Wesley falha depois de uma troca de passe com Pulgar e o português Pedro Neto invade a área sozinho para tocar na saída do goleiro Rossi e abrir o placar.



O gol entregou o controle do jogo ao Chelsea. O Flamengo teve pico de 65% da posse da bola, mas não conseguia impor o toque de bola e envolver o adversário em um duelo de campo reduzido. A melhor oportunidade nasceu em uma cobrança de escanteio. Arrascaeta buscou Gerson, o meia finalizou e viu o defensor Colwill salvar os Blues em cima da linha.



O Chelsea voltou mais perigoso para a etapa final e houve um fogo cruzado entre os dois times. Gerson recebeu a bola na grande área e finalizou. A bola desviou em Reece James e sobrou para Gonzalo Plata. O equatoriano tentou finalizar e a bola foi para fora. Os ingleses responderam com bola esticada pelo goleiro Robert Sánchez. Léo Pereira quase fez contra.



Filipe Luís decidiu trocar Arrascaeta por Bruno Henrique e o atacante desencantou. Ele não marcava havia 16 partidas e começou a mudar a história da partida Gerson cruzou para a área, Plata ajeitou de cabeça e Bruno Henrique transformou a atmosfera do Lincoln Financial Field em Maracanã aos 16 minutos. Aos gritos de “vamos virar, Mengo”, Danilo atendeu ao pedido aos 19. Pulgar cobrou escanteio, Bruno Henrique ajeitou e o zagueiro completou para o fundo da rede. Virou puro êxtase quando Nicolas Jackson recebeu cartão vermelho depois de cometer falta duríssima no lateral-esquerdo Ayrton Lucas.



Era questão de tempo para o terceiro. A bola caiu no pé do menino no Ninho Wallace Yan depois do passe de Gonzalo Plata e a torcida do Chelsea começou a deixar o Lincoln Financial Field mais cedo do outro lado do campo diante da imponente vitória do Flamengo.

Gol da virada sobre o Chelsea foi o terceiro de Danilo com a camisa do Flamengo (foto: Franck Fife/AFP)

Ficha técnica

Flamengo (4-2-3-1)

Rossi;

Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas;

Erick Pulgar e Jorginho;

Gerson (Wallace Yan), Arrascaeta (Bruno Henrique) e Luiz Araújo;

Gonzalo Plata

Técnico: Filipe Luís



Chelsea (3-5-2)

Robert Sánchez;

Reece James (Lavia), Chalobah e Cowill;

Gusto, Enzo Fernández (Guiu), Caicedo e Cucurella;

Palmer (Madueke), Delap (Nicolas Jackson) e Pedro Neto

Técnico: Enzo Maresca



Gols: Pedro Neto, aos 12 minutos do primeiro tempo. Bruno Henrique, aos 12, Danilo, aos 19, e Wallace Yan, aos 38 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Pulgar, Gerson, Plata, Moisés Caicedo, Pedro Neto e Delap

Cartão vermelho: Nicolas Jackson

Público: 54.019 pagantes

Árbitro: Ivan Barton (El Salvador)