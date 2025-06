Inter de Milão lança novo uniforme para estreia já no Mundial de Clubes

A Inter de Milão lançou um novo uniforme para a temporada 2025/26, com estreia prevista inclusive para esta Copa do Mundo de Clubes. O time italiano, aliás, aparece na vice-liderança do Grupo E com quatro pontos. Confira o vídeo do lançamento!

No último sábado (21), com gol marcado nos acréscimos do segundo tempo, a Inter conquistou a primeira vitória em sua chave. A equipe comandada pelo técnico Cristian Chivu volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 22h (de Brasília), contra o River Plate-ARG.

