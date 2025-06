Confira o que está em jogo no duelo entre Flamengo e Los Angeles FC

Flamengo segue com 100% de aproveitamento no Mundial de Clubes - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Depois da histórica vitória sobre o Chelsea por 3 a 1, o Flamengo já garantiu a vaga nas oitavas do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, ainda há outros aspectos em jogo no duelo com o Los Angeles FC, que já está eliminado, nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília), em Orlando.

Um dos alertas é sobre os cartões para a sequência do torneio. Afinal, o Rubro-Negro tem quatro pendurados para as oitavas: Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata.

Isso porque assim como a Copa do Mundo de seleções, esta competição suspende um atleta com dois amarelos. A entidade só zera essa quantidade a partir das quartas de final, o que coloca em risco a presença de algum deles na próxima fase.

Além disso, o técnico Filipe Luís terá que ficar de olho no desgaste de seus atletas para evitar lesões musculares. Entre os que mais sentiram essas duas partidas estão Gerson e Ayrton Lucas, que não treinaram no campo neste domingo (22), segundo o portal “ge”. De la Cruz, por sua vez, também não treinou, pois continua em tratamento e ainda não tem condições de jogo.

Por outro lado, ainda há a questão financeira em jogo. A premiação com um bônus de 2 milhões de dólares (cerca de R$ 11 milhões na cotação atual) cada vitória na fase de grupos, algo importante para o clube carioca.

“Hoje estamos pensando em treino, no Los Angeles, em buscar mais 2 milhões de dólares com mais uma vitória… Isso ajuda nesse processo todo”, disse o presidente Bap.

Comissão técnica pode preservar atletas

Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar, Jorginho, Léo Pereira, Luiz Araújo, Plata e Bruno Henrique podem ficar de fora e serem preservados para o duelo. Outros nomes podem pintar entre os titulares como Pedro, Cebolinha, Michael e Allan, para adquirir minutagem na competição.

