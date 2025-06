Brasileiro Gabriel Bortoleto alcança Q3 da F1 pela primeira vez

O brasileiro Gabriel Bortoleto protagonizou um feito inédito neste sábado (28/6) ao se classificar ao Q3 da Fórmula 1, durante o treino classificatório para o Grande Prêmio da Áustria, no circuito de Red Bull Ring. Com uma performance sólida ao longo das três fases da sessão, o piloto da Sauber conquistou a oitava colocação no grid de largada — seu melhor resultado desde que chegou à categoria nesta temporada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A classificação começou com atraso devido a um acidente na Fórmula 2. Ainda nas primeiras voltas rápidas, Lando Norris assumiu a liderança. Bortoleto se destacou desde o início, aprimorando suas voltas e encerrando o Q1 em oitavo lugar. Na segunda parte da sessão, o Q2, o treino foi interrompido por cerca de 10 minutos após um incêndio na grama do circuito. Mesmo com a pausa, o brasileiro manteve o ritmo e surpreendeu ao fechar a fase em quinto lugar, garantindo a vaga entre os dez melhores.

No Q3, Gabriel não melhorou o tempo registrado na fase anterior, mas assegurou a oitava posição. Foi a primeira vez que um carro da Sauber avançou à fase final da classificação nesta temporada.

Após o treino, o piloto comemorou o desempenho e falou sobre os desafios da classificação. "Estou muito feliz. Foi a primeira vez que entrei no Q3, então não sabia exatamente como ajustar o carro. Decidi manter tudo igual. Acho que a volta poderia ter sido um pouquinho melhor, mas fiquei só dois décimos atrás do Verstappen, então foi uma volta muito forte”, comentou, em entrevista à Band.

Com o oitavo lugar, Bortoleto larga da zona de pontuação neste domingo (29/6) e tem chances reais de conquistar pontos importantes para a equipe. A pole position ficou com Lando Norris (McLaren), seguido por Charles Leclerc (Ferrari) e Oscar Piastri (McLaren).