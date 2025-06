Fifa divulga uniforme do Fluminense contra a Inter de Milão

A Fifa divulgou neste domingo (29) o uniforme do Fluminense para encarar a Internazionale de Milão. A entidade máxima do futebol, que organiza o Mundial de Clubes, definiu que o Tricolor jogará todo de branco, com Fábio atuando com a camisa laranja.

As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (30), às 16h, no Bank of America Stadium, em Charlotte, Carolina do Norte, pelas oitavas de final da competição. Em caso de empate, o jogo irá para a prorrogação e, caso persista, seguirá para os pênaltis. Quem avançar, encara o Manchester City ou o Al Hilal nas quartas de final.

O Fluminense disputa o Mundial de Clubes após conquistar a Copa Libertadores da América de 2023, ainda sob o comando de Fernando Diniz. O Tricolor caiu no Grupo F e avançou em segundo lugar, com cinco pontos. O time carioca empatou sem gols com o Borussia Dortmund e com o Mamelodi Sundowns e derrotou o Ulsan por 4 a 3.

Teste em treino

Naturalmente, o Fluminense encerrou a preparação para encarar a Inter de Milão neste domingo (29). Mas o técnico Renato Gaúcho fez um teste na formação, com três zagueiros: Thiago Silva, Freytes e Ignácio, que substituiu Canobbio. Outro teste foi colocar Bernal no lugar de Hércules.

Dessa forma, a provável escalação do Fluminense tem Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal, Martinelli, Nonato, Renê; Arias e Cano.

