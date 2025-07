Na igreja, menino surpreende padre e faz pedido inusitado sobre o Palmeiras

Um conjunto de jovens formava uma fila para falar com o sacerdote. O padre, com um microfone em mãos, incentivava que cada um dos pequenos fiéis pedisse por algo para São Pedro, primeiro papa e peça fundamental da Igreja Católica, cuja data foi comemorada no mesmo domingo - (crédito: Reprodução )

Um garoto chamou a atenção dos fiéis que acompanhavam uma missa na Igreja Matriz São Pedro Apóstolo de Tupã, no interior de São Paulo, no último domingo (29/6). No altar, o padre recebia crianças e ouvia os pedidos de cada uma. Na vez do menino, ele pediu a Deus para proteger todas as família e "que o Palmeiras não ganhe o Mundial".

A missa ocorreu no Dia de São Pedro, e o padre pediu que os pequenos fizessem um pedido para o santo, que foi o primeiro papa e peça fundamental da Igreja Católica. Enquanto grande parte das crianças pediam por coisas como a paz mundial e bênçãos diversas, o menino fez o pedido inusitado — feito um dia depois do Palmeiras eliminar o Botafogo e avançar na Copa do Mundo de Clubes.

A fala arrancou risadas dos fiéis e deixou o padre sem palavras. "Falo nada né, gente? Vocês são terríveis", brincou o padre.

A cena foi compartilhada pela própria Paróquia São Pedro Apóstolo de Tupã e viralizou nas redes sociais. Confira:

Nos gramados, o Palmeiras está classificado para as quartas de final da Copa de Clubes. A vaga foi garantida no último sábado (28/6), após vitória por 1 x 0 diante do Botafogo, na fase de oitavas de final.

Na próxima sexta-feira (4/7), o Alviverde enfrenta o Chelsea, da Inglaterra, por um posto na semifinal. A bola rola às 22h (horário de Brasília).