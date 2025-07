Santos vence o Ação-MT e está de volta à elite do Brasileirão Feminino

O Santos venceu o Ação-MT na Vila Belmiro por 2 a 1, neste sábado (05/7) e garantiu seu retorno à elite do Campeonato Brasileiro Feminino. Um ano após ser rebaixado na competição, as Sereias da Vila se garantiram na semifinal da série A2 e, assim, volta para a primeira divisão.

O Peixe já havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, fora de casa. Já na Vila Belmiro, as Sereias da Vila voltarmaa vencer o Ação-MT, desta vez por 2 a 1, com dois gols de Laryh e garantiram o retorno à elite. Na série A2 do Brasileirão Feminino, as quatro equipes que se classificam para as semifinais, sobem de divisão.

>Agora, nas semifinais, o time enfrenta o Atlético-MG, que bateu o Vitória e também garantiu um lugar na Série A1. O jogo de ida, com mando do Santos, está previsto para 9 de agosto.

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (09/7), quando visita o Taubaté, pela quarta rodada do Campeonato Paulista feminino. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté.

