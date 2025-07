Renato respira Chelsea, mas promete Fluminense pronto para ir à final

Renato Gaúcho recusou-se a revelar o time, o sistema tático e aceitou comentar apenas a necessidade de ter força mental para o duelo com o Chelsea e voltou a citar Thiago Silva como peça-chave - (crédito: Marcos Paulo Lima C.B/D.A Press)

New Jersey — Melhor técnico da Copa do Mundo de Clubes da Fifa ao levar o Fluminense às semifinais, Renato Gaúcho falou nesta segunda sobre a expectativa para o duelo desta terça-feira contra o Chelsea, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium. O comandante tricolor repetiu várias vezes o adjetivo "poderoso" ao se referir aos atuais campeões da Conference League, responsáveis pela eliminação do Palmeiras nas quartas de final, por 2 x 1.

"Os nossos adversários são poderosos, mas o futebol se resolve dentro do campo. Respeitamos muito o Chelsea, mas o nosso objetivo é fazermos a final. Vamos ver o que vai dar no fim", disse. "O ataque deles é muito poderoso, há muita qualidade com a bola nos pés e muita qualidade", avaliou.

O treinador comemorou o êxito pessoal e coletivo na competição. "É um privilégio muito grande, para poucos. Estou tendo esse privilégio, essa felicidade, e estou muito contente com o sucesso que a gente vem fazendo. Estamos na semifinal. O meu grupo tem que viver esse momento e continuar fazendo história", comentou o treinador. "Estudei muito o Chelsea com o desafio de neutralizá-los pelos lados, onde eles são muito poderosos pelos lados do campo".

Renato exaltou várias vezes a força do Chelsea, mas fez questão de deixar claro o zelo com o tamanho da partida. "Estudei muito o adversário, define a tática e vocês vão ver na hora do jogo".

Um dos homens de confiança de Renato Gaúcho é o zagueiro Thiago Silva. O beque foi campeão mundial em 2021 pelo Chelsea contra o Palmeiras e tem informações preciosas do capitão. "Para mim, não é a toa que o chamam de monstro. É um jogador de Copa do Mundo, da Seleção Brasileira, mas isso é problema do Carlo Ancelotti", afirmou.

Questionado sobre a gestão do elenco, Renato Gaúcho pontuou o diálogo como principal ferramenta do sucesso. “Sou aberto a ouvir o que eles têm a dizer. Aconteceu com o Thiago Silva em uma partida”, por exemplo.

Leia também: Flamengo desiste de contratação de atacante irlandês, do West Bromwich

Renato Gaúcho recusou-se a revelar o time, o sistema tático e aceitou comentar apenas a necessidade de ter força mental para o duelo com o Chelsea e voltou a citar Thiago Silva como peça-chave. “Sobre a mentalidade, sim, eu posso falar. Estamos trabalhando muito isso e conto muito com o Thiago”.