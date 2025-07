Real Brasília enfrenta o Atlético-MG na Copa do Brasil Feminina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), sorteou nesta terça-feira (8/7), os confrontos para a terceira fase da Copa do Brasil Feminina. O evento foi realizado na Granja Comary, em Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Além dos duelos, ficaram definidos os mandos de campo, também por sorteio. O Real Brasília, representante do DF no torneio, recebe o Atlético Mineiro para duelo único, em busca de seguirem vivas na competição.

As Leoas do Planalto entram nesta fase por disputarem o Brasileirão Séria A1. Ao todo, 32 equipes brigam pela classificação: 16 da elite nacional e 16 que avançaram da segunda etapa. A decisão será em partida única, em caso de empate no tempo regulamentar, a partida segue para os pênaltis. A data-base para a os jogos é 6 de agosto (quarta-feira), os horários e dias oficiais serão divulgados posteriormente ao sorteio desta terça-feira.

Confira os confrontos da terceira fase:



Avaí Kindermann - SC x Palmeiras - SP

Coritiba - PR x Ferroviária - SP

Mixto - MT x Vitória - BA

Internacional - RS x Instituto 3B - AM

Atlético Piauiense - PI x São José - SP

Vasco da Gama - RJ x São Paulo - SP

Sport - PE x Manaus - AM

Bahia - BA x Grêmio - RS

Fluminense - RJ x Brasil de Farroupilha - RS

Juventude - RS x Fortaleza - CE

Real Brasília - DF x Atlético Mineiro - MG

América Mineiro - MG x Santos - SP

Red Bull Bragantino - SP x Botafogo - RJ

Flamengo - RJ x Operário - MS

Cruzeiro - MG x Corinthians - SP

Pinda Ferroviária - SP x Realidade Jovem - SP

Os clubes mandantes estão na esquerda*