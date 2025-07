Mundial: levantamento mostra porcentagem de derrotas do Chelsea e do Fluminense na temporada

Adversários nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes às 16h desta terça-feira (8/7), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Chelsea e Fluminense alternam dominâncias em números ofensivos e defensivos nas respectivas temporadas. Enquanto o time brasileiro perdeu menor porcentagem de jogos, o inglês venceu mais.

Segundo levantamento realizado pelo Correio, com dados dos sites FotMob e Transfermarkt, especializados em estatísticas do planeta bola, o Fluminense perdeu 17,073% de todas as partidas que fez em 2025. O Chelsea, em contrapartida, acabou derrotado em 22,58% de todas as vezes em que pisou num gramado na temporada.

A estatística cobre a temporada 2024/2025 para o time azul da Inglaterra, e o ano vigente, para o Tricolor das Laranjeiras. Vale destacar que, na Europa, o período de atividade dos atletas acontece entre os meses de agosto e junho. No Brasil, de janeiro a dezembro.

Apesar disso, é a trupe de Enzo Maresca quem leva a melhor sobre o lado liderado por Renato Gaúcho. Das 62 vezes em que a equipe de Stamford Bridge esteve em campo, 39 terminaram com vitórias. Ou seja, 62,90% do total.

O conjunto do Rio de Janeiro venceu 22 das 41 apresentações registradas no ano vigente. O número representa 53,66% do total. Em relação à empates, os dados são parecidos. São nove para os representantes do Velho Continente. O lado sul-americano participou de 12 jogos carentes de um vencedor.

No MetLife Stadium, localizado na vizinha de Nova York, New Jersey, ambos disputarão o direito de marcar presença na finalíssima da Copa Mundial de Clubes. O Chelsea tenta a segunda conquista, depois de vencer o Palmeiras, em 2021. Uma eventual presença na decisão seria a terceira. O Fluminense, enquanto isso, tenta o primeiro troféu em uma possível classificação inédita ao confronto derradeiro.