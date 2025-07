Mbappé foi intoxicado por frango contaminado por bactéria

Kylian Mbappé enfrentou um adversário indigesto às vésperas do início do Mundial de Clubes. O atacante francês do Real Madrid foi diagnosticado com uma intoxicação bacteriana após consumir frango, segundo revelou o jornal francês ‘L’Équipe’.

O problema começou ainda antes da viagem da delegação merengue para Miami, onde o clube iniciou a participação no torneio. A piora do quadro levou à internação de Mbappé no dia 18 de junho.

Inicialmente, médicos atribuíram os sintomas ao calor intenso, porém, a evolução para febre alta e sinais de gastroenterite levantou suspeita de apendicite. Após exames detalhados, os médicos descartaram a hipótese e confirmaram uma infecção causada por bactéria presente em carne de ave. O jogador recebeu alta na noite seguinte, em 19 de junho.

Jogador perdeu 6kg

A recuperação afetou diretamente sua preparação física. Inclusive, Mbappé perdeu cerca de 6kg durante o período e precisou de um trabalho especial para retomar a forma. Aos poucos, ele voltou aos treinos e apresentou boa evolução, o que permitiu sua estreia no Mundial apenas em 1º de julho, nas oitavas de final contra a Juventus.

No sábado (5), o francês marcou seu primeiro gol no torneio na vitória sobre o Borussia Dortmund, garantindo a vaga do Real Madrid na semifinal. Porém, o técnico Xabi Alonso avalia se Mbappé estará pronto para iniciar entre os titulares no duelo contra o PSG, nesta quarta (9), ou se manterá Gonzalo García.

