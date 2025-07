Nona edição do Distrithai terá estrutura inédita em Taguatinga

O evento de muay thai mais tradicional e aguardado do Distrito Federal, o Distrithai, chega à sua 9ª edição trazendo grandes novidades e promessas de uma experiência ainda mais completa e confortável para atletas, equipes e público em geral. Com uma estrutura inovadora e planejada para garantir segurança e comodidade, a edição se destaca ao oferecer o maior número de combates já realizados em sua história. O evento será realizado no próximo sábado (12/7), a partir das 11h, no JK Shopping.



O Distrithai, que acontece pela sexta vez no JK Shopping, vai reunir mais de 50 lutas, com a participação de atletas de diversas academias, prometendo confrontos de alto nível técnico em diferentes categorias. A edição se consagra como uma oportunidade para os amantes do esporte e da modalidade acompanharem de perto o talento dos lutadores do muaythai brasiliense e nacional.

A realização do evento no shopping consolida uma parceria de sucesso entre o Distrithai e o JK Shopping, reforçando o compromisso em promover o esporte e oferecer experiências de qualidade ao público. Com formato inédito, a competição vai trazer uma estrutura de ponta, com a instalação de duas arenas de combate simultâneas, o que irá permitir a realização de um número recorde de lutas, garantindo mais agilidade e dinamismo para os espectadores.

Leia também: Programação do SLS Brasília tem evento aberto



"Esse ambiente vai valorizar tanto a performance dos competidores quanto o conforto de quem vai prestigiar essa edição. A expectativa é de um evento vibrante e com muita energia, pronto para reafirmar que o Distrithai será um marco no calendário esportivo da região", garante o presidente da Federação do Distrito Federal Muay Thai e Boxe Tailandês (FDFMT/BT), Jean Paul.



A entrada para o evento é gratuita mediante a apresentação de ingressos, que podem ser retirados na sala do Distrithai, no local da competição. Para assistir às lutas das arquibancadas é necessária a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis.



Ação Social

Uma parceria entre a FDFMT/BT, o JK Shopping e a Secretaria de Esporte e Lazer vai transformar o dia de 80 crianças dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Samambaia e do Setor O, em uma experiência inesquecível. Como parte das ações sociais promovidas durante a realização da 9ª edição do Distrithai, os alunos terão a oportunidade de ir ao cinema assistir ao filme Lilo & Stitch, em uma iniciativa que busca incentivar o acesso à cultura, lazer e integração social por meio do esporte. A ação acontece na sexta (11), às 10h. Elas ainda receberão kit lanche e pipoca.



A 9ª edição do Distrithai é realizado pela Federação do Distrito Federal Muay Thai e Boxe Tailandês (FDFMT/BT) e conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer e do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte do DF (Confae).



Serviço



Distrithai - 9ª Edição



Local: JK Shopping



Quando: Sábado (12/7), a partir das 11h



Retirada de ingressos para arquibancadas: Sala do Distrithai no JK Shopping (em frente ao Outback)



Doação para entrada (arquibancadas): 2kg de alimentos não perecíveis (exceto flocão e sal)