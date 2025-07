São Paulo acerta a contratação de Gonzalo Tapia

O São Paulo acertou a contratação do atacante Gonzalo Tapia. De acordo com informações obtidas pelo J10, o jogador de 23 anos, que estava no River Plate, chega por empréstimo até junho de 2026, ou seja, assinará um contrato de 12 meses. Por causa do limite de estrangeiros imposto pela Associação do Futebol Argentino (AFA), o River topou negociar o chileno sem fazer jogo duro.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O empréstimo de Tapia tem passe fixado em pouco menos de 2 milhões de dólares (pouco mais de R$11 milhões). River Plate e São Paulo estão finalizando a troca de documentos. Ele é esperado no Brasil nesse fim de semana para a realização de exames médicos e assinatura de contrato.

A chegada do atacante foi um pedido do técnico Hernán Crespo, com a aprovação do departamento de scout. Tapia chegou ao River Plate neste ano, após se destacar pela Universidad Católica, do Chile, equipe pela qual anotou 11 gols e deu quatro assistências em 2024, ano em que também defendeu a seleção chilena sub-20 no torneio pré-olímpico, tendo anotado um gol e uma assistência.

No River Plate, porém, não conseguiu se destacar. Foram apenas sete jogos, nenhum gol ou assistência. O baixo desempenho no futebol argentino também facilitou as negociações com o Tricolor.

Tapia chega para disputar posição no time comandado por Hernán Crespo. Atualmente, o elenco conta com André Silva como principal opção no ataque, já que Calleri está fora da temporada por lesão. Além disso, Dinenno chegou do Cruzeiro e estreou antes da pausa para o Mundial de Clubes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.