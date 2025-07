Rayssa Leal confirma favoritismo e conquista a etapa de Brasília da SLS

Rayssa Leal confirma favoritismo e conquista a etapa de Brasília da SLSA Fadinha assumiu a liderança na primeira manobra e se manteve até fechar as baterias para subir ao pódio do cenário mundial pela segunda vez no ano Nas pistas montadas na Praça dos Três Poderes, Rayssa Leal é a campeã da etapa de Brasília da Street League Skateboarding. A maranhense dominou a final, foram 21,8 pontos para assegurar a hegemonia do skate e ficou quase oito pontos à frente da segunda colocada Gabriela Mazetto, com 12.2. Foram quase 15 mil torcedores para prestigiar a estrela da modalidade, na manhã fria do DF.

A maranhense conquistou a primeira colocação na primeira rodada, com 6.8 pontos. Com talento e qualidade de sobra, soube a direção certa do obstáculo e com precisão. As seis competidoras exploraram a qualidade e o talento para se manterem à frente na colocação. Mas, com apenas um erro, a Fadinha não deu chances para as rivais chegarem. Nas quatro primeiras tentativas, Leal teve apenas um erro, com direito a somar uma nota oito na última manobra.

O pódio 100% brasileiro fechou com Gabriela Mazetto, com 12.2 pontos em segundo lugar, e Duda Ribeiro, aos 17 anos, pela primeira vez na competição mundial, finalizando com 13.7. A jovem promissora mostrou ao público o poder que tem com o skate no pé. Apesar de estar escalada, Pamela Rosa ficou de fora da final feminina em Brasília por conta de uma lesão no ombro.











Responsável por revelar “antes da hora” a etapa da SLS Takeover Brasília, Rayssa Leal destacou a energia da capital federal e torce para que o sucesso dos skatistas do país se converta em mais provas em pistas verde-amarelas.

“Foi demais. O Felipe Gustavo correu atrás desde o começo, que queria trazer uma etapa para a cidade dele. Foi algo pelo qual ele correu, e é muito bom para nós. Espero que a influência dos brasileiros traga ainda mais campeonatos para cá. Foi muito divertido correr em Brasília, com esse público enorme. É algo que não é só sobre skate, é família, com todos que vieram se divertir, pegar autógrafo, conhecer a galera e conversar um pouco”, exaltou.

No novo formato do torneio, o Spot Takeover, as skatistas tiveram sete tentativas para realizarem as melhores manobras, isento de voltas completas na pista. No final, as três maiores notas são computadas para a pontuação final, sendo 30 a máxima.