A la Mike Tyson, lutador de MMA morde orelha de oponente

Em uma noite que prometia emoção no ringue, o público presente no Max Fighting 62, realizado no sábado (19/7), em Sveti Vlas, na Bulgária, foi surpreendido por um episódio chocante. Durante o segundo round da luta principal da noite, o lutador búlgaro Georgi Valentinov mordeu e arrancou um pedaço da orelha do adversário, Mitko Iliev, em uma cena que remete ao episódio protagonizado por Mike Tyson, em 1997.

Valentinov pressionava o adversário contra as cordas quando cravou os dentes na orelha esquerda de Iliev. O ferido ainda tentou alertar o árbitro, mas seguiu sem resposta imediata. Apenas após alguns segundos e ao notar o sangramento intenso, o juiz interrompeu a luta e decretou a vitória de Iliev por desclassificação do agressor.

O golpe antidesportivo foi amplamente criticado, incluindo uma dura nota de repúdio publicada por Lyuben Dzhubrilov, presidente do evento de MMA. No comunicado, o dirigente anunciou o banimento definitivo de Valentinov das competições organizadas pela Max Fight. “Sem direito a recurso, sem segunda chance, sem desculpas”, destacou.

Imagens do momento repercutiram nas redes sociais, se destacando o momento em que Valentinov cospe parte da orelha do rival no chão. O atleta ferido comentou em suas redes sociais que passou por uma cirurgia de reconstrução da sua orelha esquerda, que foi bem-sucedida.

O incidente revive um dos momentos mais polêmicos da história do esporte, quando Mike Tyson mordeu e arrancou parte da orelha de Evander Holyfield e, 1997, durante uma luta pelo título mundial de boxe. Assim como naquela ocasião, o duelo terminou com desclassificação.

