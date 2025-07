ChatGPT premium simula jogos de ida das oitavas da Copa do Brasil

As oito partidas das oitavas de final da Copa do Brasil serão disputadas entre terça e quinta-feira - (crédito: Gemini One)

Depois de uma pausa de praticamente dois meses, a competição mais democrática do futebol brasileiro está de volta. Os 16 times restantes da Copa do Brasil entram em campo, entre amanhã (29/7) e quinta-feira (31/7), em busca de uma vaga nas quartas de final.

Serão uma partida na terça, cinco na quarta e duas na quinta-feira. Há times das séries A, B e C do futebol brasileiro ainda vivos no torneio.

O Correio pediu para a versão premium do ChatGPT simular os placares dos jogos de ida. Segundo a plataforma, as análises foram baseadas no momento dos clubes, mando de campo, histórico recente e desempenho em mata-matas. Confira:

Terça-feira, 29 de julho

19h Botafogo 2 x 1 Bragantino, no Nilton Santos

Botafogo é forte em casa e vive bom momento; Bragantino deve marcar, mas levar a virada



Quarta-feira, 30 de julho

19h CSA 0 x 2 Vasco, no Rei Pelé

Vasco deve controlar o jogo e impor a diferença técnica; CSA pouco efetivo no ataque

19h30 Bahia 3 x 0 Retrô, na Fonte Nova

Time de Rogério Ceni é intenso em casa e deve abrir vantagem confortável

19h30 Cruzeiro 2 x 0 CRB, no Mineirão

Cruzeiro sólido em jogos eliminatórios; CRB terá dificuldades para resistir à pressão inicial

21h30 Inter 1 x 1 Fluminense, no Beira-Rio

Jogo equilibrado entre dois times de posse; empate com emoção e gols dos dois lados

21h30 Corinthians 1 x 2 Palmeiras, na Neo Química Arena

Mesmo fora de casa, o Palmeiras é mais consistente e deve aproveitar fragilidades do rival

Quinta-feira, 31 de julho

19h30 São Paulo 2 x 1 Athletico-PR, no Morumbis

Tricolor deve vencer com dificuldade; Athletico costuma complicar fora, mas sofre defensivamente

21h30 Flamengo 3 x 1 Atlético-MG, no Maracanã

Embalado pela torcida e fase dos atacantes, o Fla deve vencer, apesar da força ofensiva do Galo