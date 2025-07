Lucas Paquetá é absolvido em caso de manipulação de apostas

Paquetá se pronunciou após a absolvição: "Desde o primeiro dia, mantive minha inocência. Estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto" - (crédito: Reprodução/Twitter)

O meia Lucas Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, foi absolvido das acusações de má conduta em relação a apostas. A decisão, proferida nesta quinta-feira (31/7), significa que o jogador está liberado para atuar sem restrições.

Paquetá havia sido denunciado em maio de 2024 pela Associação de Futebol (FA) por supostas violações da Regra E5.1, relacionadas à sua conduta em quatro partidas da Premier League: contra Leicester em 12 de novembro de 2022; Aston Villa em 12 de março de 2023; Leeds United em 21 de maio de 2023; e Bournemouth em 12 de agosto de 2023. A Comissão Reguladora responsável pelo caso considerou que as acusações não foram comprovadas em tribunal, resultando na absolvição do atleta.

O processo foi longo, com audiências que se estenderam de março a junho. O West Ham, inclusive, esperava uma conclusão rápida para planejar o futuro do elenco, caso uma punição severa impedisse Paquetá de jogar. Agora, com a decisão favorável, o clube pode contar com o atleta.

Em nota oficial, o West Ham confirmou a absolvição e reforçou o apoio ao jogador: "O clube apoiou Lucas desde o início de um processo longo e difícil."

Paquetá também se manifestou sobre a decisão: "Desde o primeiro dia desta investigação, mantive minha inocência contra essas acusações extremamente graves. Não posso dizer mais nada neste momento, mas gostaria de expressar o quanto sou grato a Deus e o quanto estou ansioso para voltar a jogar futebol com um sorriso no rosto.” O jogador ainda agradeceu à família, amigos, ao West Ham e aos fãs pelo apoio.

É importante notar que, apesar da absolvição nas acusações de apostas, a Comissão Reguladora considerou que Paquetá não cumpriu suas obrigações de fornecer informações à investigação. A pena para essa infração específica será divulgada em breve.

