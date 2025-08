F1: Gabriel Bortoleto chega em 6º no GP da Hungria e tem melhor resultado da carreira

O domingo foi um grande dia para os brasileiros fãs de automobilismo. Depois de Rafael Câmara conquistar o título mundial na Fórmula 3, o jovem Gabriel Bortoleto alcançou uma marca inédita para ele na Fórmula 1 durante o GP da Hungria, neste domingo (3/8). O jovem piloto brasileiro chegou em 6º no circuito de Hungaroring. Uma posição que não era conquistada por um brasileiro desde 2016. A última vez que um brasileiro ficou em sexto na Fórmula 1 foi com o Felipe Massa, no GP do Bahrein.

Bortoleto largou em 7ª posição e logo no começo da corrida fez uma ultrapassagem e chegou à 6ª posição, que se manteve durante toda a corrida. Com essa marca, Bortoleto se torna o 11° brasileiro com mais pontos na Fórmula 1.

O vencedor da corrida deste domingo foi Lando Norris, da McLaren. Em segundo lugar, o colega de equipe Oscar Piastri. O terceiro lugar do pódium ficou com George Russell da Mercedes.

