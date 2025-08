Fernando Alonso rasga elogios a Bortoleto: "Melhor novato dessa geração da F1"

O experiente piloto espanhol da Aston Martin, Fernando Alonso, de 44 anos, rasgou elogios ao brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, após a disputa do GP de Hungaroring, na Hungria, na manhã deste domingo (3/8). Sexto colocado na corrida, o paulista obteve o melhor resultado da carreira na Fórmula 1.

Mentor de Gabriel e adversário nas pistas, Alonso finalizou a disputa logo à frente do colega, com a quinta posição. Na pista húngara, inclusive, lutou por posições com o novato.

Depois da prova, em entrevista ao DAZN da Espanha, elencou Bortoleto, assim como já havia feito anteriormente, como o melhor calouro da categoria no ano vigente. Além disso, afirmou que o brasileiro teria mais reconhecimento na mídia internacional se fosse, por exemplo, nascido na Inglaterra.

"Ele acelera sempre, não comete erros e está sempre te pressionando. Ele é o melhor novato dessa geração, demonstrou no ano passado (na Fórmula 2) com carros iguais. Se fosse inglês ou algo assim e chegasse em sexto com uma Sauber, seria a capa de todos os jornais amanhã. É uma coisa excepcional o que ele faz, eu espero que todas as pessoas o vejam", afirmou ele.

"BORTOLETO É O MELHOR NOVATO DESSA GERAÇÃO"



"Eu acredito que se fosse inglês ou algo assim, no P6 com uma Sauber, seria primeira página em todos os jornais amanhã..."



HABLA MESMO DON FERNANDO????

Bortoleto largou na sétima posição. Alonso, enquanto isso, partiu da quinta colocação. Com acertos nas respectivas estratégias de prova, ambos mantiveram as posições até o fim, ainda que tenham, disputado pelo quinto posto entre si.

Com o resultado conquistado, o brasileiro subiu para o 17º lugar no campeonato de condutores, com 14 pontos. O piloto de 20 anos, além disso, repetiu o feito de Felipe Massa. O ex-Ferrari havia sido o último brasileiro a chegar nesta posição em um GP da Fórmula 1. Pela Williams, Massa conseguiu o feito no Bahrein, em 2017.

Fernando Alonso é responsável por administrar a carreira de Gabriel desde 2022. À época, o brasileiro não havia nem chegado à Fórmula 3. O espanhol é dono da A14 Management, encarregada de gerir as caminhadas de diversos jovens condutores.