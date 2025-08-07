Raphinha, Vini Jr e Botafogo concorrem ao Bola de Ouro 2025

A revista France Football confirmou nesta quinta-feira (7) Raphinha, do Barcelona, e Vinícius Júnior, do Real Madrid, entre os 30 finalistas ao prêmio Bola de Ouro 2025. A organização realizará a premiação no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O Brasil ainda concorre em outras categorias, incluindo o Botafogo como Melhor Time, entre outros (ver quadro abaixo).
Here are the 2025 Ballon d’Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j
— Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025
Quem são os favoritos?
O favorito, inclusive, é Ousmane Dembélé, do PSG, após uma temporada com títulos expressivos em competições europeias. Além disso, nomes como Lamine Yamal, Pedri e Fabián Ruiz, todos do Barcelona, também chegam fortes na disputa.
Botafogo na disputa
Campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo concorre ao título de Melhor Time do Ano ao lado de Chelsea, campeão mundial, PSG, campeão europeu, Barcelona e Liverpool.
Here are all our nominees for the 2025 Men’s Club of the Year ??
FC Barcelona
Botafogo
Chelsea
Liverpool
Paris Saint-Germain#ballondor pic.twitter.com/AjhRkfnga5
— Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025
Além da disputa principal, o Brasil ainda soma indicados em outras categorias:
|Categoria
|Indicados Brasileiros
|Melhor jogadora
|Marta (Orlando Pride) e Amanda Gutierres (Palmeiras)
|Melhor goleiro (Troféu Yashin)
|Alisson (Liverpool) está entre os finalistas
|Melhor jovem (Troféu Kopa)
|Estêvão (Chelsea), destaque entre os sub?21
|Melhor técnico (feminino)
|Arthur?Elias, da seleção brasileira, indicado como técnico do ano
|Melhor clube masculino
|Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileiro, concorre como melhor clube
A edição de 2025, inclusive, marca um importante avanço ao distribuir, pela primeira vez, os mesmos prêmios nas categorias masculina e feminina, o que representa, aliás, uma era de maior igualdade e visibilidade para o futebol feminino.
Veja a lista de jogadoras que concorrem ao prêmio
Here are our 2025 Women’s Ballon d’Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/zruGXPSfMZ
— Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.