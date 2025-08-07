Raphinha, Vini Jr e Botafogo concorrem ao Bola de Ouro 2025

A revista France Football confirmou nesta quinta-feira (7) Raphinha, do Barcelona, e Vinícius Júnior, do Real Madrid, entre os 30 finalistas ao prêmio Bola de Ouro 2025. A organização realizará a premiação no dia 22 de setembro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. O Brasil ainda concorre em outras categorias, incluindo o Botafogo como Melhor Time, entre outros (ver quadro abaixo).

Here are the 2025 Ballon d’Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/tehmbU4R0j — Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025

Quem são os favoritos?

O favorito, inclusive, é Ousmane Dembélé, do PSG, após uma temporada com títulos expressivos em competições europeias. Além disso, nomes como Lamine Yamal, Pedri e Fabián Ruiz, todos do Barcelona, também chegam fortes na disputa.

Botafogo na disputa

Campeão brasileiro e da Libertadores, o Botafogo concorre ao título de Melhor Time do Ano ao lado de Chelsea, campeão mundial, PSG, campeão europeu, Barcelona e Liverpool.

Paris Saint-Germain#ballondor pic.twitter.com/AjhRkfnga5 — Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025

Além da disputa principal, o Brasil ainda soma indicados em outras categorias:

Categoria Indicados Brasileiros Melhor jogadora Marta (Orlando Pride) e Amanda Gutierres (Palmeiras) Melhor goleiro (Troféu Yashin) Alisson (Liverpool) está entre os finalistas Melhor jovem (Troféu Kopa) Estêvão (Chelsea), destaque entre os sub?21 Melhor técnico (feminino) Arthur?Elias, da seleção brasileira, indicado como técnico do ano Melhor clube masculino Botafogo, campeão da Libertadores e do Brasileiro, concorre como melhor clube

A edição de 2025, inclusive, marca um importante avanço ao distribuir, pela primeira vez, os mesmos prêmios nas categorias masculina e feminina, o que representa, aliás, uma era de maior igualdade e visibilidade para o futebol feminino.

Veja a lista de jogadoras que concorrem ao prêmio

Here are our 2025 Women’s Ballon d’Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/zruGXPSfMZ — Ballon d’Or (@ballondor) August 7, 2025

