Reviravolta! John não chega a acordo com ingleses e decide ficar no Botafogo

Giro de 360 graus e reviravolta em uma das novelas recentes do Botafogo. O goleiro John, que estava com os dois pés no West Ham, mudou de ideia e decidiu não sair mais do Mais Tradicional. O próprio estafe do camisa 12 confirmou esta alteração de planos do jogador campeão brasileiro e da Libertadores em 2024.
“O goleiro decidiu ficar, e a decisão estava nas mãos dele. O objetivo é chegar à Seleção Brasileira e conquistar mais títulos”, decretou um membro do estafe de John, ao site “ge”.
Na semana passada, John manifestou o desejo de seguir para a Inglaterra e reforçar os Hammers. Mesmo em negociação com o clube da Premier League, ele foi a campo contra o Cruzeiro e falhou em um dos gols do adversário na derrota por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Na última quarta (6), o técnico Davide Ancelotti resolveu tirá-lo dos relacionados que visitaram o Bragantino, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.
John tem contrato com o Botafogo até o fim de 2028.
