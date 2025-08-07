Jô se lança como músico em roda de samba; veja data e preços da estreia

O ex-atacante Jô anunciou, aos 38 anos, sua nova atividade profissional: a partir de agora irá atuar como músico em rodas de samba de Belo Horizonte. Batizado de ‘Jô Gando em Casa’, o projeto se lançará oficialmente na próxima quarta-feira (13), no Santíssimo Lounge, bairro Castelo, na região da Pampulha.

O projeto tem como proposta uma apresentação semanal com convidados especiais e ingressos a partir de R$ 20. No palco, o ex-atacante assumirá o tantã — instrumento de percussão tradicional no gênero. O anúncio ocorreu através das redes sociais da casa de shows.

“O craque trocou os gramados pelo palco… e agora é o camisa 9 da resenha! Toda quarta-feira, o ex-jogador Jô comanda a noite com aquela roda de samba, muita conversa boa e convidados especiais”, dizia a publicação.

Transição ocorre após passagem pela prisão

A divulgação da nova carreira ocorre quase dois meses após o ex-jogador deixar a prisão — a terceira em pouco mais de um ano. Em junho, ele acabou detido no detido no Aeroporto de Guarulhos por dívida de pensão alimentícia relacionada ao filho que teve com a influenciadora Maiára Quiderolly. O histórico, aliás, aponta para reincidências entre maio e dezembro de 2024.

Responsável pela defesa do ex-atleta, o advogado Guilherme Motai justificou a inadimplência por dificuldades financeiras de seu cliente. Os representantes alegam que os valores impostos não convergem com a realidade atual do, agora, músico.

“O não pagamento da pensão decorre de uma situação financeira que hoje é irreal. Ela não condiz com a realidade do ex-jogador. Cabe ressaltar que meu cliente não foge da sua responsabilidade, mas ela tem que ser adequada à sua realidade”, defendeu.

Histórico de Jô como atleta

Revelado pelas categorias de base do Corinthians, o ex-atacante construiu uma carreira de destaque no futebol brasileiro e internacional. Defendeu clubes como Atlético-MG, Internacional, Ceará, Itabirito, Amazonas, CSKA Moscou, Manchester City e Everton. Já pela Seleção, integrou o elenco que disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

Como atacante, teve papel crucial na conquista da Copa Libertadores de 2013 pelo Atlético-MG. A campanha, aliás, se sustenta entre as mais marcantes de sua carreira profissional.

Expectativas para o novo ciclo

A iniciativa musical vem despertando curiosidade entre torcedores e admiradores do ex-atacante. A casa de eventos onde ele se apresenta promove a estreia como oportunidade de “risada, samba e conversa boa”. Já o nome do projeto faz referência à expressão “jogando em casa” e sugere uma ambientação íntima no cenário cultural de Belo Horizonte.

