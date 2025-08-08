‘Fizemos um 1º tempo brilhante, mas caímos’, avalia Diniz após classificação do Vasco

O técnico Fernando Diniz fez uma análise de dois pesos após a classificação do Vasco. A equipe venceu o CSA por 3 a 1, nesta quinta-feira (7), em São Januário. O resultado, aliás, garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. O treinador, contudo, elogiou muito o primeiro tempo de seus comandados. Em contrapartida, ele criticou a grande queda de rendimento da equipe na etapa final.

A análise do comandante, de fato, começou com muitos elogios à equipe. Para ele, o time teve uma atuação de gala nos primeiros 45 minutos de jogo.

“Fizemos um primeiro tempo brilhante”, resumiu o treinador do Vasco. “Hoje tivemos mais volum ofensivo em relação ao que vínhamos tendo. Tivemos 28 finalizações, fizemos três gols”, completou Diniz na entrevista.

A avaliação sobre a segunda etapa da partida, no entanto, foi bem diferente. O técnico não gostou da visível queda de produção de seus comandados.

“No segundo tempo caímos mais de produção do que devia. Teve um relaxamento que não deve acontecer. Se a gente joga com o mesmo ímpeto e mesma concentração, provavelmente a gente não teria sofrido o gol”, explicou.

Diniz avalia atletas do Vasco

Diniz também fez algumas análises individuais sobre certos atletas. Ele voltou a elogiar o bom primeiro tempo do jovem atacante Rayan. Contudo, o técnico pontuou que o jogador caiu de rendimento na segunda etapa. O treinador ainda defendeu a atuação do centroavante Vegetti, afirmando que ele ajuda o time mesmo sem marcar gols:

“Não atrapalha, ele ajuda o time. Não é só força ofensiva, ele é um grande artilheiro. Hoje ele não fez gol, mas marcou contra o Mirassol. Não sei quantos gols ele marcou comigo, mas um time que cria muito precisa de um grande artilheiro para finalizar as jogadas. Hoje ele não conseguiu finalizar as jogadas mas é um grande jogador para o time.”

Por fim, a classificação é muito importante para o momento do clube. O Vasco se garante nas quartas da Copa do Brasil pelo segundo ano consecutivo. Agora, a grande meta do time é sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. A equipe, enfim, encara o Atlético-MG já no próximo domingo (10), em São Januário.

