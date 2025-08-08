Leila pede paciência à torcida após eliminação e reitera desejo de renovar com Abel

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, aproveitou a apresentação do lateral-direito Khellven, nesta sexta-feira (08/8), na Academia de Futebol, para pedir paciência à torcida após a eliminação da equipe na Copa do Brasil e reforçar o desejo do clube em renovar o contrato do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027.

Leila destacou que o clube atravessa uma fase de reformulação, que demanda tempo para que os resultados apareçam. Khellven, por exemplo, é o nono reforço anunciado para a temporada.

“Tenham um pouco de paciência. Hoje vamos apresentar o nono reforço, estamos em processo de reformulação e às vezes precisamos de um certo tempo para as coisas andarem como desejamos. Paciência, o torcedor tem todo direito de criticar, claro que sim. Não posso admitir as pessoas duvidarem da capacidade do nosso treinador, da nossa comissão técnica, do nosso trabalho. Isto é inadmissível, ainda mais um profissional como nosso treinador, vencedor, profissional e competente”, afirmou.

A dirigente ressaltou ainda que suas decisões são baseadas em análise racional e não influenciadas por críticas ou opiniões externas.

“Quem está falando é Leila Pereira, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pela minha personalidade, faço o melhor para o Palmeiras e decido na Academia de Futebol, não ouvindo parte mínima de torcedores ou comentaristas. Decido racionalmente”, completou.

Leila reforça desejo de renovar com Abel Ferreira

Sobre a renovação do contrato de Abel Ferreira, Leila reforçou o compromisso do clube e a vontade de estender o vínculo do treinador até o fim de seu mandato.

“Tenho todo interesse de que o nosso treinador fique conosco até o fim de 2027. Meu desejo e o que quero para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Alguns têm direito de criticar, eu tenho direito de decidir. O quanto antes iremos assinar o contrato para renovar até dezembro de 2027. Assim que tiver o documento assinado, comunico a vocês”, disse.

“Só falta o Abel assinar (a renovação)”, brincou a presidente, acrescentando que o desejo do clube é dar continuidade ao trabalho do treinador, diretor de futebol e comissão técnica.

Leila também comentou as duras críticas vindas das arquibancadas do Allianz Parque após a derrota para o Corinthians, que incluíram xingamentos direcionados a ela, ao técnico e aos jogadores. Ela minimizou o impacto das manifestações, atribuindo-as a uma pequena parcela da torcida, principalmente ligada à principal organizada, com a qual mantém um histórico de conflitos.

“Sobre os gritos, foi uma manifestação de pequena parte da torcida, que vocês sabem não ter nenhuma proximidade com esta presidente. São torcedores que realmente eu deleto, exatamente tudo que falam a meu respeito e do Palmeiras”, afirmou.

