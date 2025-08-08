Lucas Moura retorna após três meses e reforça São Paulo contra o Vitória

O presidente do São Paulo, Júlio Casares, confirmou em suas redes sociais o retorno de Lucas Moura ao time para a partida contra o Vitória, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante estava afastado dos gramados há mais de três meses, recuperando-se de uma lesão no joelho direito.

“Amanhã, pelo Brasileirão, ganhamos um grande reforço. Seguimos no trabalho coletivo!”, escreveu Casares, em uma foto em que aparece abraçando o jogador.

Lucas Moura vinha treinando normalmente com o elenco desde que superou um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. A comissão técnica, no entanto, tem sido cautelosa para não forçar o retorno do atleta.

Na última semana, Lucas gradualmente intensificou os trabalhos. Na segunda-feira, fez seus primeiros minutos de treino completo com o grupo, seguindo com atividades complementares de preparação física. No dia seguinte, treinou normalmente, mas não viajou para Curitiba, onde o time enfrentou o Athletico, mantendo um cronograma de recuperação específico. Na quinta, treinou com os jogadores que não atuaram ou tiveram poucos minutos no jogo contra o Athletico.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Casares (@juliocasares_sp)

Lucas Moura desfalca o São Paulo há três meses

A lesão ocorreu no dia 10 de março, durante a semifinal do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, no Allianz Parque, quando Lucas sofreu um choque com o gramado. Após o problema, ele atuou apenas duas vezes: 25 minutos contra o Fortaleza, em 2 de maio, e 29 minutos contra o Alianza Lima, em 6 de maio.

No dia 18 de julho, o camisa 7 passou por uma intervenção no joelho direito para “alívio sintomático e otimização do retorno esportivo”. Assim, pouco mais de três meses depois, Lucas está liberado para reforçar o São Paulo no duelo diante do Vitória.

