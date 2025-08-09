Brasil anuncia portas-bandeira dos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção-2025

Assunção - Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, neste sábado (9/8), Felipe Mota, do skate, e Juliana Viana, do badminton, como os responsáveis por conduzir a bandeira brasileira na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção-2025, a partir das 19h, no Estádio Defensores del Chaco. A escolha simboliza o reconhecimento não apenas do desempenho esportivo, mas também do espírito de liderança e inspiração dos atletas para a nova geração.

Felipe Mota, de 18 anos, é uma das maiores promessas do skate street mundial e agora entra para a história como porta-bandeira do Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção 2025. Natural de Patos de Minas (MG), foi o competidor masculino mais jovem a disputar uma etapa da Street League Skate e, desde então, coleciona feitos de peso: prata nos X Games de 2024 e ouro em 2025, na modalidade Street Best Trick. Em fevereiro de 2024, foi capa da lendária Thrasher Magazine, feito raro que o colocou no radar definitivo do cenário internacional.

"Foi uma surpresa pra mim receber esse convite. É minha primeira vez no Pan Júnior e já poder representar o Brasil nessa cerimônia é muito gratificante. Eu vou honrar a bandeira brasileira, que vai entrar comigo de skate. Vai ser ‘da hora’ demais”, afirmou.

Juliana Viana Vieira, de 20 anos, carrega o pioneirismo no badminton brasileiro e agora a honra de liderar o Time Brasil na abertura do Pan Júnior de Assunção. Nascida em Teresina (PI), fez história em Paris 2024 ao se tornar a primeira atleta do país a vencer uma partida de simples em Jogos Olímpicos. Campeã individual do Pan Am Championships em 2025, também soma três ouros nos Jogos Sul-Americanos de 2022 e um bronze nas duplas no Pan-Americano de 2023. Sua trajetória é símbolo de superação e de um esporte que busca cada vez mais espaço no cenário nacional.

“Não esperava essa notícia logo cedo, é mais um incentivo para fazer o meu melhor, representar todos os atletas brasileiros, a comissão, todos os funcionários que estão nos ajudando nessa jornada. Farei o meu melhor, estou muito feliz", comemorou. “É uma honra imensa, estou sem palavras, em êxtase ainda, mas tudo que eu posso dizer é ‘gratidão’ por tudo que estou passando e pela trajetória que eu venho formando com o Time Brasil".

A função de porta-bandeira é uma das maiores honras do esporte olímpico e pan-americano. Ela vai muito além de entrar no estádio à frente da delegação: representa o país, a história da modalidade e o sonho de milhões de atletas e torcedores. Ao longo dos anos, nomes consagrados tiveram essa missão em Jogos Olímpicos, como Robert Scheidt (Pequim-2008), Yane Marques (Rio-2016) e Isaquias Queiroz (Paris-2024). Em Jogos Pan-Americanos, ícones como Thiago Pereira (Toronto-2015) e a dupla Fernando Scheffer e Luisa Stefani (Santiago-2023) também lideraram a equipe brasileira.

No histórico dos Jogos Pan-Americanos Júnior, o Brasil foi representado por Pâmela Rosa, do skate, e Breno Correia, da natação, como porta-bandeiras na estreia do evento, em Cali-2021. O cargo deu sorte. A skatista subiu ao topo do pódio e o nadador foi o maior medalhista masculino, com cinco ouros e uma prata. Naquela edição, o país encerrou a participação com o melhor desempenho geral, reforçando o papel do torneio como vitrine para futuras estrelas olímpicas.

Os Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção-2025 serão realizados entre este sábado (9/8) e 24 de agosto, reunindo jovens talentos de 41 países em 38 modalidades. As competições terão transmissão ao vivo pelos canais oficiais do COB no YouTube. CazéTV e BandSports também anunciam a cobertura das competições em solo paraguaio na íntegra.

