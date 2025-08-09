InícioEsportes
De olho no Pan-2031, Niterói revela espaços esportivos para os Jogos

Entre locais consolidados e outros em construção, cidade aliada do Rio de Janeiro na luta para receber o evento aposta em amplificar a prática de esportes por meio de políticas públicas

Quando concluída, Arena Niterói será primeira arena indoor da cidade para eventos esportivos e culturais - (crédito: Divulgação/Prefeitura de Niterói)
Assunção — Enquanto almeja a primeira grande competição continental, Niterói coloca a mão na massa para ampliar as chances do Brasil de receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. Parceira do Rio de Janeiro na candidatura brasileira para o evento poliesportivo, a cidade segue ampliando o portfólio de equipamentos esportivos. Nesta sexta-feira (8/8), os niteroiense revelaram alguns dos locais escolhidos para uma futura participação como sede.

A ideia de Niterói é utilizar boa parte dos espaços consolidados na região, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a pista de atletismo do Complexo Ainda dos Santos, além do Caminho de Niemeyer. Regiões naturais, a exemplo das Praias de Icaraí e de Itacotiara, aparecem no plano pan-americano da cidade visando a escolha para abrigar os Jogos de 2031. Os niteroienses têm, por exemplo, estrutura reconhecida para provas de vela e remo, fruto da tradição náutica local. Além disso, os novos equipamentos seguem padrões internacionais.

Praia de Icaraí desponta como uma das sedes de eventos em um possível Pan de Niterói
Independentemente do resultado da corrida contra Assunção pelo evento, outros equipamentos devem sair do papel. A região tem como intuito incentivar a prática saudável de esportes através de políticas públicas e investimentos em infraestrutura esportiva. Primeiro espaço indoor da cidade para eventos esportivos e culturais, nacionais e internacionais, a Arena Niterói está em processo de construção.

Prestes a ser finalizado, o Complexo Esportivo da Concha Acústica vai abrigar uma moderna arena multiuso e poderá receber eventos oficiais de vôlei, basquete, handebol e futsal. De acordo com informações fornecidas pela Prefeitura de Niterói ao Correio, o projeto do complexo foi elaborado com ênfase na sustentabilidade, incorporando um sistema de captação de água da chuva para reutilização na irrigação do próprio parque.

Ideia da cidade é revitalizar espaços como o Caminho de Niemeyer
Na 63ª Assembleia da Pan-Am Sports, o prefeito da cidade, Rodrigo Neves, reforçou o compromisso com o Pan de 2031. “Reiteramos as garantias concedidas pela Prefeitura de Niterói para, junto com o Rio de Janeiro, realizar Jogos Pan-Americanos memoráveis em 2031, com um forte legado esportivo para as Américas. Niterói e Rio estão unidas por esse mesmo propósito”, citou, lembrando as medalhas olímpicas conquistadas por atletas nascidos na cidade.

Ex-velejadora e atual vice-prefeita de Niterói, Isabela Swan reforçou as palavras do aliado político. “Como alguém que viveu essa experiência como atleta, é uma honra integrar um projeto que coloca o esporte e os atletas no centro dos Jogos. Com a maior parte das instalações já prontas, poderemos focar no que mais importa: oferecer serviços de excelência e eventos-teste de alto nível”, destacou a medalhista de bronze na vela nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.

Complexo Aida Santos recebeu eventos como o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, em 2024
A corrida de Rio de Janeiro e Niterói pelos Jogos Pan-Americanos de 2031 acaba em outubro. Na ocasião, os países-membros a Pan-Am Sports voltam a se reunir, desta vez em Santiago, no Chile, para anunciar a escolha oficial da edição. Baseado no projeto de expertise adotado pela candidatura brasileira, os niteroienses apostam alto em transformar a cidade em um cenário ideal para receber o evento poliesportivo mais importante do continente.

Danilo Queiroz — Enviado especial

Repórter

Formado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB), está no Correio desde 2020. Cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Copa América e finais de Libertadores, Recopa e Copa do Brasil

Por Danilo Queiroz — Enviado especial
postado em 09/08/2025 06:00
