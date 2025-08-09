De olho no Pan-2031, Niterói revela espaços esportivos para os Jogos

Quando concluída, Arena Niterói será primeira arena indoor da cidade para eventos esportivos e culturais - (crédito: Divulgação/Prefeitura de Niterói)

Assunção — Enquanto almeja a primeira grande competição continental, Niterói coloca a mão na massa para ampliar as chances do Brasil de receber os Jogos Pan-Americanos de 2031. Parceira do Rio de Janeiro na candidatura brasileira para o evento poliesportivo, a cidade segue ampliando o portfólio de equipamentos esportivos. Nesta sexta-feira (8/8), os niteroiense revelaram alguns dos locais escolhidos para uma futura participação como sede.

A ideia de Niterói é utilizar boa parte dos espaços consolidados na região, como o Museu de Arte Contemporânea (MAC) e a pista de atletismo do Complexo Ainda dos Santos, além do Caminho de Niemeyer. Regiões naturais, a exemplo das Praias de Icaraí e de Itacotiara, aparecem no plano pan-americano da cidade visando a escolha para abrigar os Jogos de 2031. Os niteroienses têm, por exemplo, estrutura reconhecida para provas de vela e remo, fruto da tradição náutica local. Além disso, os novos equipamentos seguem padrões internacionais.

Praia de Icaraí desponta como uma das sedes de eventos em um possível Pan de Niterói (foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói)

Independentemente do resultado da corrida contra Assunção pelo evento, outros equipamentos devem sair do papel. A região tem como intuito incentivar a prática saudável de esportes através de políticas públicas e investimentos em infraestrutura esportiva. Primeiro espaço indoor da cidade para eventos esportivos e culturais, nacionais e internacionais, a Arena Niterói está em processo de construção.

Prestes a ser finalizado, o Complexo Esportivo da Concha Acústica vai abrigar uma moderna arena multiuso e poderá receber eventos oficiais de vôlei, basquete, handebol e futsal. De acordo com informações fornecidas pela Prefeitura de Niterói ao Correio, o projeto do complexo foi elaborado com ênfase na sustentabilidade, incorporando um sistema de captação de água da chuva para reutilização na irrigação do próprio parque.

Ideia da cidade é revitalizar espaços como o Caminho de Niemeyer (foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói)

Na 63ª Assembleia da Pan-Am Sports, o prefeito da cidade, Rodrigo Neves, reforçou o compromisso com o Pan de 2031. “Reiteramos as garantias concedidas pela Prefeitura de Niterói para, junto com o Rio de Janeiro, realizar Jogos Pan-Americanos memoráveis em 2031, com um forte legado esportivo para as Américas. Niterói e Rio estão unidas por esse mesmo propósito”, citou, lembrando as medalhas olímpicas conquistadas por atletas nascidos na cidade.

Ex-velejadora e atual vice-prefeita de Niterói, Isabela Swan reforçou as palavras do aliado político. “Como alguém que viveu essa experiência como atleta, é uma honra integrar um projeto que coloca o esporte e os atletas no centro dos Jogos. Com a maior parte das instalações já prontas, poderemos focar no que mais importa: oferecer serviços de excelência e eventos-teste de alto nível”, destacou a medalhista de bronze na vela nos Jogos Olímpicos de Pequim-2008.

Complexo Aida Santos recebeu eventos como o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, em 2024 (foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói)

A corrida de Rio de Janeiro e Niterói pelos Jogos Pan-Americanos de 2031 acaba em outubro. Na ocasião, os países-membros a Pan-Am Sports voltam a se reunir, desta vez em Santiago, no Chile, para anunciar a escolha oficial da edição. Baseado no projeto de expertise adotado pela candidatura brasileira, os niteroienses apostam alto em transformar a cidade em um cenário ideal para receber o evento poliesportivo mais importante do continente.





