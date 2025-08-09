Mundo do samba se despede de Arlindo Cruz em velório no Império Serrano

Entre as homenagens, a bandeira do Flamengo, time de coração do artista, foi colocada sobre o caixão. O evento segue até as 10h deste domingo (10) e está sendo marcado por momentos de emoção e música - (crédito: Lucas Araújo / Tupi)

O mundo do samba se despede de Arlindo Cruz, lenda e ícone da música brasileira, que morreu na sexta-feira (8/8), aos 66 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. O velório acontece na quadra da Escola de Samba Império Serrano, em Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro, reunindo familiares, amigos, fãs e personalidades da cultura e da política.

Entre as homenagens, a bandeira do Flamengo, time de coração do artista, foi colocada sobre o caixão. O evento segue até as 10h deste domingo (10) e está sendo marcado por momentos de emoção e música.

Velório aberto reúne familiares, fãs e artistas para homenagear o cantor e compositor. (foto: Lucas Araújo / Tupi)

Velório no formato gurufim

O velório acontece no formato gurufim, tradição de velórios festivos trazida ao Brasil por africanos escravizados, com batuques de atabaques, cantos de candomblé e apresentação da bateria da escola.

Milhares de coroas de flores foram enviadas, entre elas de autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Cláudio Castro.

Depoimentos emocionados



O filho do cantor, Arlindinho, destacou a força e a generosidade do pai: “Meu pai sempre foi muito forte, lutou até o fim. Agora descansou, depois de tanto sofrimento. Se eu pudesse resumir ele em uma palavra: maravilhoso.”

A apresentadora Regina Casé, que trabalhou com Arlindo no programa Esquenta, exaltou o talento do músico: “Ele é um oceano de canções. Um compositor, músico e cantor do tamanho dos maiores. Um gênio que merecia mais reconhecimento.”