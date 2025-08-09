São Paulo domina Vitória e chega ao quinto triunfo seguido no Brasileirão

O São Paulo fez mais uma vítima sob o comando do técnico Hernán Crespo. Neste sábado (9), o time aproveitou o fator campo, derrotou por 2 a 0 o Vitória e, assim, chegou ao quinto triunfo consecutivo no Campeonato Brasileiro, o sexto na temporada. Ferreira e Sabino anotaram os gols no Morumbis, pela 19ª rodada.

Com o resultado, os são-paulinos chegam a 28 pontos e sobem duas posições, entrando provisoriamente no G6. Contudo, precisarão secar o Botafogo para se manterem no bloco. Já o Leão encerra uma sequência de cinco jogos sem perder, estaciona nos 18 somados, em 16º, e pode entrar no Z4 em caso de triunfo de Fortaleza ou Vasco na rodada.

O jogo

Com o embalo do torcedor, o São Paulo tomou a iniciativa desde o começo frente a um Vitória que se segurou bem nos minutos iniciais. Os donos da casa buscaram brechas próximo à entrada da área até que Rodriguinho, com ótima visão de jogo, acionou Bobadilla como elemento-surpresa dentro da área, e o paraguaio abriu o placar. Em desvantagem, os visitantes se lançaram mais à frente, porém sem ameaçar o Tricolor, que caiu de ritmo apesar das oito finalizações na etapa diante de uma sensação térmica de 10 graus no gramado.

Na volta do intervalo, Crespo manteve o esquema com três zagueiros. O Vitória, por sua vez, desperdiçou uma grande chance em trama que começou com Ronald e passou por Romarinho. a bola chegou em Osvaldo que chutou cruzado, e Kayzer quase alcançou cruzamento rasteiro de Osvaldo. O São Paulo voltou a controlar o jogo, em especial após as entradas de Luciano e Luan. A pressão resultou em chances claras e uma bola na trave de André Silva. Até que Ferraresi chutou cruzado dentro da área, e Sabino desviou para a rede. Nos minutos finais, Luan se chocou com Rúben Rodrigues e caiu no gramado. O jogador do Vitória recebeu atendimento médico e seguiu em campo. Lucas Moura, que entrou na reta final da partida, pegou sobra na entrada da área e acertou uma bomba na marcação do Vitória.

SÃO PAULO 2×0 VITÓRIA

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 09/08/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, São Paulo (SP)

Público: 39.283

Renda: R$ 2.016.146,00

Gols: Bobadilla, 19’/1ºT (1-0); Sabino, 40’/2ºT (2-0).

SÃO PAULO: Rafael; Alan Franco, Ferraresi e Sabino; Maik, Bobadilla (Pablo Maia, 42’/2ºT) , Marcos Antônio (Luciano, 19’/2ºT), Rodriguinho e Enzo Díaz (Patrick, 31’/2ºT); Ferreira (Luan Vinícius, 19’/2ºT) e André Silva (Lucas Moura, 31’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Edu (Cantalapiedra, 25’/2ºT), Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ricardo Ryller (Renzo López, 36’/2ºT),Ronald Lopes e Romarinho (Fabri, 25’/2ºT); Lucas Braga, Osvaldo (Rúben Rodrigues, 36’/2ºT) e Renato Kayzer. Técnico: Fabio Carille.

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Maik, Enzo Díaz (SPA); Zé Marcos, Ramon, Ronald Lopes (VIT)