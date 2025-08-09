Flamengo vence a sensação do Brasileiro e segue na liderança

Leo Pereira marca e 'engraxa' a chuteira de Samuel Lino, que deu o passe para o seu gol - (crédito: Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo não vacilou diante da sensação do Brasileirão. Neste sábado, 9/8, no Maracanã, diante de mais de 64 mil torcedores que lotaram o estádio mesmo com o frio no Rio de Janeiro, venceu o Mirassol por 2 a 1. O jogo foi válido pela 19ª rodada da competição. Foi um jogaço, com o Mirassol sem medo, mesmo levando gols de Léo Pereira e Plata, mas diminuindo com Gabriel e perdendo tantas oportunidades claras quanto o time da casa.

A vitória levou o Flamengo aos 40 pontos. Como o Cruzeiro tem 37 e saldo de gols inferior (25 a 19), a única chance de o Rubro-Negro perder a liderança e o título simbólico de campeão do primeiro turno seria a Raposa vencer o Santos por sete gols de diferença neste domingo. Porém, ainda terá torcer para o Flamengo perder o jogo adiado contra o lanterna Sport, que disputou 16 partidas e ainda não venceu na competição. Já o excelente Mirassol é o quinto colocado, com 28 pontos (mas dois jogos a menos).

Homenagem a Arlindo Cruz

Antes do apito inicial, foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem a Arlindo Cruz, um dos maiores nomes da história do samba. Ele faleceu neste sábado, aos 66 anos. Arlindo, torcedor do Flamengo, deixa um legado de 847 composições registradas, 1.844 gravações e ao menos 100 sucessos, tanto em sua voz quanto nas vozes de artistas como Beth Carvalho, Martinho da Vila, Maria Rita, Zeca Pagodinho, entre outros.

Mirassol Corajoso. Mas é o Flamengo que marca

Durante o primeiro temp, o Flamengo buscou o ataque principalmente pela esquerda, com Samuel Lino, que tentou sempre driblar e fazer cruzamentos. Curiosamente, o Mirassol não se intimidou e também partiu para o ataque. Nos 15 minutos iniciais, quando normalmente o Fla é dominante, o time do interior paulista teve até mais posse de bola — 53% contra 47%, mantendo a marca até o fim da etapa — e criou duas boas chances: uma que Rossi defendeu (em lance anulado por impedimento de Chico da Costa), e outra com Chico da Costa, que obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa.

Mas a partir de um chute perigoso de Samuel Lino, o Flamengo se impôs e logo abriu o placar. Aos 18 minutos, em jogada pela esquerda, Arrascaeta tocou para Samuel Lino, que cruzou com precisão para Léo Pereira. Livre de marcação, o zagueiro cabeceou no canto, sem chances para Walter. Flamengo 1 a 0.

O time da casa ainda acumulou oportunidades, a melhor delas em um chute do lateral Emerson Royal. Mas o Mirassol seguiu corajoso e quase empatou aos 44 minutos, quando Chico da Costa, livre na pequena área, isolou a bola com o goleiro Rossi já batido.

Muita emoção no segundo tempo

Como ocorre nos últimos jogos, o Flamengo perde muito ímpeto no segundo tempo, e isso mais uma vez aconteceu. Até os 20 minutos, tirando um chute perigoso de Lino, o melhor do Flamengo, o time visitante foi quem impôs o ritmo, conseguindo espaços para arremates em vários momentos. Nos dois melhores lances, Rossi não cortou, e nenhum jogador do Mirassol chegou a tempo. E teve um chute por cobertura de Lucas Ramos que encobriu Rossi, e Léo Pereira salvou em cima da linha.

Felizmente, o Flamengo tem Arrascaeta, que aos 18 minutos encontrou Plata livre para fazer 2 a 0. Só que o Mirassol era realmente o melhor em campo e diminuiu com Gabriel (ex-Fla) aos 28, após falha da defesa carioca na marcação.

A partir daí, o jogo ficou lá e cá. O Flamengo quase ampliou com Arrascaeta, que quase fez um golaço (Walter defendeu). Aos 31, Rossi fez milagre após cruzamento de Reinaldo e finalização de Carlos Eduardo. Alías, quase saiu um gol contra do Mirassol. Enfim, jogo quentíssimo na noite fria. E tome Arrascaeta perdendo um gol. Nos minutos finais, parecia que o Mirassol jogava em casa, pressionando um retrancado Flamengo, que garantiu a vitória.

FLAMENGO 2X1 MIRASSOL

19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data : 9/8/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 64.018

Público pagante: 60.332

Renda: R$ 4.289.937,50

Gols: Leo Pereira, 18’/1ºT (1-0); Plata, 18’/2ºT (2-0); Gabriel, 28’/2ºT (2-1)

FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal (Varela, 38’/2ºT), Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Arrascaeta (Bruno Henrique, 38’/2ºT); Plata, Samuel Lino e Pedro (Luiz Araújo, 13’/2ºT) Técnico: Filipe Luís

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Iago Felipe, 38’/2ºT), Danielzinho (José Aldo, 33’/2ºT) e Gabriel (Matheus Bianqui, 33’/2ºT); Negueba (Carlos Eduardo,25’/2ºT), Edson Carioca (Alesson, 22’/2ºT) e Chico da Costa. Técnico: Ivan Baitello*

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões amarelos: Leo Ortiz (FLA); João Victor (MIR)

(*) – Rafael Guanaes é o técnico do Mirassol. Mas estava suspenso. Assim, o auxiliar Ivan Baitello o substituiu