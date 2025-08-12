Brasiliense Lara Pizarro conquista o ouro no remo do Pan-Americano Júnior

Brasiliense fez prova consistente na companhia da carioca Jennifer de Almeida para subir ao topo do pódio na capital paraguaia - (crédito: Divulgação/CBR)

Assunção — As águas de Assunção, sede da segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior, foram pintadas de dourado por uma promissora atleta brasiliense do Remo. Natural do Distrito Federal, Lara Pizarro brilhou ao lado da carioca Jennifer de Almeida e subirá ao lugar mais alto do pódio na disputa do Double Skiff Feminino. O ouro foi conquistado com soberania na manhã desta terça-feira (12/8), em competição realizada na Baía de Asunción.

Lara e Jennifer percorreram os dois mil metros da prova com segurança e soberania. Desde a largada da disputa na capital paraguaia, a dupla brasileira demonstrou consistência nas remadas e se posicionou na briga por medalhas. Na primeira metade da competição, a brasiliense e a carioca passaram na primeira colocação, seguidas de perto pelas chilenas Felipa Rosas e Antonia Liweald e as canadenses Jalyn Mowry e Tess Friar.

Nem mesmo o sprint decisivo da prova do Double Skiff feminino mudou a composição de pódio desenhada na metade inicial. Com remadas fortes, Lara e Jennifer mantiveram a pegada nos mil metros derradeiros, mantiveram a diferença de mais de um segundo e meio para as adversárias chilenas e cruzaram a linha de chegada para garantir a medalha de ouro. Terceiras no pódio, as canadenses finalizaram o percurso quase 13 segundos depois das brasileiras.

Com raízes no Distrito Federal, Lara Postiglioni Pizarro é uma jovem promissora representante do remo feminino brasileiro. A trajetória inclui um marco histórico: integrar o primeiro Dois Sem Timoneiro Júnior Feminino brasileiro em Mundial. As conquistas expressivas em competições continentais completam o currículo. Com talento e perseverança, a atleta construiu a trajetória até se consagrar campeã pan-americana em Assunção-2025.

E a trajetória da brasiliense na capital paraguaia pode ficar ainda mais condecorada. Às 10h30, Lara volta às águas da Baía de Asunción para disputar, ao lado da equipe brasileira, a decisão da categoria feminina do oito com timomeiro. Além de Lara, participam Kauanne da Silva, Isabella Gomes, Luiza Nazário, Giulia dos Santos, Ana Ferreira, Maria Fuhrmann, Jennifer de Almeida e Júlia dos Santos.