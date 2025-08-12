Onda gigante no Brasil: novo recorde na "Nazaré brasileira"?

O local, situado a cinco quilômetros da costa do municípiuo de Jaguaruna, está situado no litoral sul de Santa Catarina e é conhecido como "a Nazaré brasileira". O apelido faz referência à vila em Portugal, famosa no mundo do surfe pelas ondas gigantes - (crédito: Luís Reis)

Especialistas estudam as prováveis causas responsáveis por originar a maior onda já surfada em território brasileiro. Segundo informações do portal Big Waves Brasil (BWB), especializado no assunto, duas ondas surfadas em 30 de julho, na Laje de Jaguaruana, também conhecida como "Laje da Jagua", podem ter ultrapassado os 15m de altura.

O local, a 5km da costa de Jaguaruna, está situado no litoral sul de Santa Catarina e é conhecido como "a Nazaré brasileira". O apelido faz referência à vila em Portugal, famosa no mundo do surfe pelas ondas gigantes.

As ondas em questão podem bater o recorde de maior já surfada no país, pertencente à própria praia catarinense. Atualmente, a marca está em 14m. Em contato com o portal g1, Thiago Jacaré, idealizador da BWB e coordenador nacional de Surf de Ondas Grandes da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), detalhou que os fenômenos físicos podem ter sido originados por um ciclone extratropical.

Elas foram surfadas por Marco Polo e pelo ex-BBB Lucas Chumbo. Lucas, inclusive, é irmão de João Chianca, que competiu pelo Brasil nos Jogos de Paris-2024. A previsão de ondas gigantes foi divulgada por órgãos responsáveis pelo monitoramento das condições climáticas no estado, como Epagri/Ciram e Defesa Civil. Nomeada como swell no vocabulário do esporte, a ondulação em questão acontece durante períodos de tempestades nos oceanos.

Estudo

O oceanógrafo Douglas Nemes, doutor em engenharia costeira e especialista em mecânica de ondas, é o responsável por analisar a possível quebra do recorde. A expectativa é de que o resultado seja divulgado em alguns dias.

"Ao longo de mais de duas décadas, desenvolvi técnicas próprias para medição, qualificação e análise da quebra de ondas, sempre com rigor científico. Além disso, por também ser surfista e ex-competidor, consegui unir a vivência prática no mar à precisão acadêmica", afirmou em entrevista ao g1.

A Laje da Jagua, vale mencionar, é uma formação rochosa submarina. Tem, além disso, cerca de dois quilômetros de extensão. A característica em si faz com que as ondas aumentem de tamanho. Ainda será divulgado, no entanto, se o ciclone, acontecido no fim de julho passado na costa de Santa Catarina, foi responsável por aumentá-las ainda mais.