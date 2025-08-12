Fluminense vence América de Cali e larga na frente na Sul-Americana

Fluminense venceu o América de Cali por 2 a 1 e largou na frente por uma vaga nas quartas de final da Sul-Americana - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense largou na frente nas oitavas de final da Sul-Americana. A equipe brasileira venceu o América de Cali por 2 a 1, nesta terça-feira (12), na Colômbia, pelo jogo de ida, e construiu uma importante vantagem para a partida de volta, dia 19, no Maracanã. Dessa forma, joga por um empate para garantir a classificação às quartas de final. Candela (contra) e Canobbio marcaram ainda no primeiro tempo e garantiram a vitória carioca em Cali, enquanto Barrios descontou nos acréscimos.

Com o resultado, o Tricolor carioca joga por um empate ou pode perder até por um gol de diferença para avançar às quartas de final. O jogo de volta acontecerá no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor volta a campo no próximo sábado (16), às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Maraca, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Fluminense aproveita oportunidades

O Fluminense construiu uma importante vantagem. O Tricolor começou levando um susto do América de Cali, que perdeu duas chances com Luís Ramos. Contudo, em uma ele chutou para fora e na outra furou a bola. Depois, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho se encontrou, encaixou a marcação e ganhou confiança após o gol contra de Candelo. Samuel Xavier lançou Serna, no entanto, o zagueiro desviou contra a própria meta na saída do goleiro Soto.

O gol contra de Candelo foi um balde de água fria para os colombianos, que começaram melhor e pressionando com o apoio da torcida. Por outro lado, o Fluminense ganhou confiança. Assim, cresceu no jogo e passou a sofrer menos. Após cobrança de tiro de meta de Fábio, Everaldo venceu a disputa no alto e a bola sobrou com Canobbio. Dessa forma, o uruguaio levou a melhor contra o marcador e acertou lindo chute da entrada da área para ampliar: 2 a 0.

América de Cali desconta no fim

No primeiro tempo, o Fluminense foi letal. Contudo, levou sustos e ainda precisava prestar atenção para conseguir manter a vantagem. O América de Cali, por sua vez, buscou o ataque e se expôs. O time colombiano criou boas oportunidades, como um chute de Lucumí — ex-jogador tricolor — defendido por Fábio. Entretanto, deixou espaços. Everaldo, sozinho na área, perdeu de cabeça. Depois, Canobbio quase fez outro belo gol, mas acertou o travessão.

O jogo ficou morno na reta final. O Fluminense administrou a vantagem e quase não sofreu. Na reta final, o América de Cali cresceu e esboçou uma reação. Fábio defendeu o chute de Holgado dentro da área e tentou manter a vantagem de dois gols. Nos acréscimos, Holgado conseguiu salvar uma bola perdida, fez bela jogada e deu assistência para Barrios bater no contrapé do goleiro tricolor para diminuir e manter os colombianos com esperança.

AMÉRICA DE CALI-COL 1 x 2 FLUMINENSE

Copa Sul-Americana – Jogo de ida das oitavas de final

Data: 12/08/2025

Local: Estádio Pascual Guerrero, em Cali (COL)

Gols: Candelo, 6’/1ºT (0-1); Canobbio, 14’/1ºT (0-2); Barrios, 47’/2ºT (1-2)

AMÉRICA DE CALI: Soto; Candelo (Garcés, 35’/2ºT), Tovar, Pestaña e Mina; Navarro (Castillo, 17’/2ºT), Escobar e Carrascal; Lucumí (Bocanegra, 35’/2ºT), Barrios e Luís Ramos (Holgado, 8’/2ºT). Técnico: Gabriel Raimondi

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê (Guga, 29’/2ºT); Martinelli (Bernal, 20’/2ºT), Hércules (Thiago Santos, 30’/2ºT) e Lima (Lucho Acosta, 20’/2ºT); Serna, Canobbio e Everaldo (Cano, 29’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Alejandro Molina (CHI) e Carlos Poblete (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Barrios (AME); Thiago Santos (FLU)

