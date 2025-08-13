Coleção completa: do DF, Lara Pizarro conquista terceira medalha no Pan Jr.

Lara Pizarro teve trajetória no Pan Júnior consolidade com ida aos três lugares do pódio - (crédito: Wander Roberto/COB)

Assunção — A brasiliense Lara Pizarro completou uma coleção digna de respeito nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Um dia depois de ganhar medalhas de ouro e de bronze na capital paraguaia, a atleta do remo do Distrito Federal voltou às águas da Baía de Asunción para buscar a última cor da tríade do sucesso. A prata veio ao lado do conjunto feminino de Four Skiff Feminino, formado também por Isabella Gomes, Jennifer de Almeida e Julia dos Santos.

O último dia de provas da modalidade em Assunção-2025 reservou mais um duelo de equilíbrio contra adversárias chilenas em uma prova de evolução. Enquanto o quarteto do Chile cruzou os primeiros mil metros da disputa na primeira colocação, as brasileiras passaram em quarto, atrás das equipes do Paraguai e da Argentina na corrida por um lugar no pódio.

O sprint decisivo reuniu força suficiente para a recuperação. Em plena evolução, o quarteto do Brasil acelerou nos metros derradeiros da Baía de Asunción, tomou a posição das paraguaias e da argentina e se posicionou no segundo lugar. Faltou fôlego, porém, para tirar a dianteira construída pelas chilenas, campeãs com 2.75s de diferença em relação ao barco nacional.

Promessa do remo do Distrito Federal, Lara Pizarro começou a praticar a modalidade no Lago Paranoá, na escola Crossrowing, fundada pelo pai e pelo tio. Nas águas de Brasília, a atleta tomou gosto pela prática e entrou em estado de evolução. O talento transbordou a capital e, atualmente, a esportiva atua pelo Flamengo. Nos Jogos Pan-Americanos, veio a consagração de uma trajetória com margem para ir mais além.