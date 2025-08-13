Torcedores do São Paulo vivem momentos de terror após jogo da Libertadores

Torcedores de São Paulo e Atlético Nacional brigaram após a partida - (crédito: Foto: Reprodução de video/X)

O empate sem gols entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira (12), no primeiro duelo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, foi marcado por confusão nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

Logo após o apito final, torcedores das duas equipes, separados apenas por uma corda e alguns policiais, trocaram provocações que rapidamente se transformaram em agressões físicas. A briga durou poucos minutos e acabou contida após reforço no policiamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Do gramado, jogadores do São Paulo, que ainda deixavam o campo, observaram a confusão à distância e demonstraram preocupação com a segurança dos presentes.

Momento que o “cordão de segurança” da polícia é rompido, e os torcedores do Atlético Nacional partem para cima dos torcedores são-paulinos no Atanasio Girardot. ?????@SportsCenterBRpic.twitter.com/hKxyc278eM — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 13, 2025





Após a partida, alguns torcedores registaram um cenário de terror. Os colombianos arremessaram tijolos e pedras de fora do estádio, em busca de acertar os são-paulinos. Os adeptos brasileiros, aliás, precisaram se esconder no banheiro para fugir da confusão.

Tenso demais! Ficamos escondidos dentro do banheiro um tempo, agora aguardando aqui pra sair. pic.twitter.com/PAP4LHgMFb — Gabriela Martins (@_gabimartins) August 13, 2025

De acordo com o secretário de segurança e convivência de Medellín, Manuel Villa Mejía, um torcedor identificado como Allan Aquino, do São Paulo, foi flagrado pelas câmeras de segurança e detido. Ele retornará ao Brasil e está proibido de retornar à Colômbia.

Dentro de campo, o empate por 0 a 0 deixa o São Paulo precisando de uma vitória simples no jogo de volta. O embate acontece na próxima terça-feira (19), às 21h30, no Morumbis. Quem vencer, avança para às quartas de final da Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.