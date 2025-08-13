Torcedores do São Paulo vivem momentos de terror após jogo da Libertadores

O empate sem gols entre São Paulo e Atlético Nacional, nesta terça-feira (12), no primeiro duelo das oitavas de final da Conmebol Libertadores, foi marcado por confusão nas arquibancadas do estádio Atanasio Girardot, em Medellín.
Logo após o apito final, torcedores das duas equipes, separados apenas por uma corda e alguns policiais, trocaram provocações que rapidamente se transformaram em agressões físicas. A briga durou poucos minutos e acabou contida após reforço no policiamento.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Do gramado, jogadores do São Paulo, que ainda deixavam o campo, observaram a confusão à distância e demonstraram preocupação com a segurança dos presentes.
Momento que o “cordão de segurança” da polícia é rompido, e os torcedores do Atlético Nacional partem para cima dos torcedores são-paulinos no Atanasio Girardot.
?????@SportsCenterBRpic.twitter.com/hKxyc278eM
— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 13, 2025
Após a partida, alguns torcedores registaram um cenário de terror. Os colombianos arremessaram tijolos e pedras de fora do estádio, em busca de acertar os são-paulinos. Os adeptos brasileiros, aliás, precisaram se esconder no banheiro para fugir da confusão.
Tenso demais! Ficamos escondidos dentro do banheiro um tempo, agora aguardando aqui pra sair. pic.twitter.com/PAP4LHgMFb
— Gabriela Martins (@_gabimartins) August 13, 2025
De acordo com o secretário de segurança e convivência de Medellín, Manuel Villa Mejía, um torcedor identificado como Allan Aquino, do São Paulo, foi flagrado pelas câmeras de segurança e detido. Ele retornará ao Brasil e está proibido de retornar à Colômbia.
Dentro de campo, o empate por 0 a 0 deixa o São Paulo precisando de uma vitória simples no jogo de volta. O embate acontece na próxima terça-feira (19), às 21h30, no Morumbis. Quem vencer, avança para às quartas de final da Libertadores.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.
Saiba Mais
- Esportes Mesmo com chegada de Igor Rabello, Fluminense ainda busca mais um zagueiro
- Esportes Empresário de Donnarumma detona PSG e Luis Enrique: ‘Falta de respeito’
- Esportes Chris Ramos promete empenho no Botafogo: ‘Darei tudo por essa camisa’
- Esportes Palmeiras chega ao Peru para duelo contra o Universitário. Veja relacionados
- Esportes Com ausência de Vegetti, veja as opções de Diniz para substituir o artilheiro do Vasco
- Esportes Coleção completa: do DF, Lara Pizarro conquista terceira medalha no Pan Jr.