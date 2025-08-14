Jornal espanhol destaca fair play financeiro no Brasil e contratações de ‘grandes estrelas’

O evento organizado pela CBF sobre fair play financeiro, ocorrido na última segunda-feira (11), repertiu do outro lado do oceano. O jornal espanhol ‘As’ chegou à conclusão que o Campeonato Brasileiro “se encontra em um período de transição a nível econômico”.

De acordo com a publicação, o momento é apenas de conversas embora haja “uma situação limite” no futebol do país. O texto mencionou, ainda, que há “um forte endividamento” de clubes e diferenças significativas entre investimentos, referindo-se aos altos gastos de Palmeiras, Flamengo e Botafogo.

Em contrapartida, o jornal informou que seis clubes da Primeira Divisão do futebol brasileiro têm valor de mercado inferior ao do Almería, da segunda divisão espanhola.

Por fim, o ‘As’ tratou de abordar a questão das contratações de “grandes estrelas” nos últimos anos e os respectivos “grandes salários”. A saber, Neymar (Santos), Marcelo e Thiago Silva (ambos do Fluminense), Vitor Roque (Palmeiras), Memphis Depay (Corinthans) e Saúl e Samuel Lino (ambos do Flamengo).

“Grandes contratos em termos salariais que, no caso do holandês (Memphis Depay no Corinthians), ocupam aproximadamente 15% da folha salarial do elenco”.

