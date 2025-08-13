Com brilho de Bianca Reis, do DF, Brasil ganha ouro de equipes mistas no judô

Assunção — Praticamente irretocável na disputas individuais, a campanha do judô brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Assunção-2025 terminou com mais um topo de pódio responsável por deixar os integrantes com mais um brilho dourado. Na tarde desta quarta-feira (13/8), a equipe verde e amarela voltou ao complexo do Comitê Olímpico do Paraguai (COP) e deu show. Com apenas uma derrota em 13 combates e brilho da brasiliense Bianca Reis, os atletas do país foram campeões nas disputas de equipes mistas.

Todos os pódios das competições de judô de Assunção-2025 tiveram a presença de brasileiros. Além da equipe mista, o time Brasil ganhou ouro com Bianca Reis, Gustavo Milano, Bruno Nobrega, Luan Almeida, Andrey Coelho, Rafaela Rodrigues, Eduardo Bastos, Dandara Camillo, Clarice Ribeiro, Jesse Barbosa e Matheus Nolasco. Maria Eduarda Oliveira faturou uma prata, enquanto o brasiliense Lucas Takaki e Ana Soares tiveram campanha de bronze na trajetória brasileira na capital paraguaia.

O Brasil teve trajetória impecável nas equipes mistas. Nas quartas de final, os brasileiros mediram forças contra os americanos e ganharam as quatro lutas: Ana Soares bateu Rhadi Ferguson; Andrey Coelho ganhou de Kanta Ueyama; Bianca Reis levou a melhor diante de Nicole Cancela; e Bruno Nobrega superou Jacob Yang. Todos os combates foram finalizados por ippon, não fazendo necessário a participação de Eduarda Bastos e Luan Almeida.

Bianca Reis venceu os três confrontos do dia e deixa a capital paraguaia com 100% de aproveitamento e duas medalhas de ouro (foto: Alexandre Loureiro/CBJ)

A semifinal reservou duelos diante de adversários da Colômbia. Andrey, Bianca e Matheus aplicaram ippon em Christopher Galvis, Mayra Solis e Keiner Sanchez Garnica, respectivamente. Na luta mais complexa da trajetória dourada da equipe, Eduarda Bastos perdeu para Ingrid Choco por um yuko. Coube a Jesse Barbosa a responsabilidade de entrar nos tatames e definir a quinta luta diante de Jhon Caicedo e a eliminatória a favor dos judocas brasileiros.

Realizada no período da tarde na capital paraguaia, a decisão contra o time de Cuba garantiu a apoteose dourada do Brasil no judô dos Jogos Pan-Americanos de Assunção-2025. Coube a brasiliense abrir a trajetória da conquista diante de Yainet Coronado e aplicar um ippon na adversária. Matheus Nolasco, diante de Christian Cordeiro, e Eduarda Bastos, contra Wendy Martinez, encaminharam a vitória. Jesse Barbosa subiu aos tatames e venceu Adel Fresneda para concretizar o feito.

